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AKP'li vekilin aracını şikayet eden vatandaş gözaltına alındı

Yalova'da bir vatandaş, kaldırıma park eden otomobili 112'ye bildirdi. Araç AKP milletvekili Meliha Akyol'a ait çıkınca polis ihbar eden vatandaşa yüklendi

22 Ağustos 2023 Salı 17:00
AKP'li vekilin aracını şikayet eden vatandaş gözaltına alındı

AKP'li vekilin aracını şikayet eden vatandaş gözaltına alındı

Yalova'da bir vatandaş trafik kurallarını ihlal eden bir aracı şikayet etti. İhbar edilen otomobil AKP’li vekilin çıkınca başına gelmeyen kalmadı


Yalova'da skeçleri aratmayan bir olay yaşandı. AKP'li vekilin aracının yasak yere park edildiğini 112 ihbar hattına şikâyet eden ve ceza yazılmasını isteyen vatandaşın GBT sorgusu yapıldı. Olay, Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Recep Adıgüzel adlı vatandaş, AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol'a ait otomobilin park yasağını ihlal etmesi üzerine 112 ihbar hattını arayarak şikayetçi oldu.

TUTAKLANMADIĞINA ŞÜKRETSİN

Olay yerinden 1 saat 45 dakika canlı yayın yapan Adıgüzel, trafik polisinin gelmesini beklerken, asayiş polisi geldi. GBT'si sorgulanan vatandaş tepki gösterdi. Trafik polis ise gelmedi. Araç, saatler sonra vekilin şoförü tarafından yasaklı alandan kaldırıldı.

POLİS CEZA YAZAMADI

Bir saat 45 dakika boyunca sosyal medyadan canlı yayın yapan Recep Adıgüzel, 112 ihbar hattını aradığını belirterek şunları söyledi:

ADALET HERKESE EŞİT DEĞİL

"Geçtiğimiz cumartesi günü tam burada köprüde, bir esnaf arkadaşımıza 10 bin lira ceza kesildi. Ceza yazan polis, 'Kanunlar herkese eşittir' dedi. Bugün de vekilin arabası burada duruyor. Adaletin herkese eşit işlemesi lazım. 1.5 saattir bekliyorum bir tane trafik polisi gelip de ceza yazamadı. 20 kişi aradı bir tane trafik polisi getirtemedik. Adaleti bekliyorum. Eşitlik ise herkese eşitlik."

Son Güncelleme: 22.08.2023 23:01
Anahtar Kelimeler:
AkpYalovaŞikayet
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