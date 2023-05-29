AKP'nin seçim kutlaması Ordu'da can aldı

AKP'nin seçim zaferini sokaklarda kutlayanlar sık sık gerginliğe neden oluyor. Ordu'da seçim sonuçlarının kutlanması sırasında bir yurttaş hayatını kaybetti. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ordu Gülyalı’da sözde kutlama yapanlar, genç kardeşimiz Erhan Kurt’u bıçaklayarak katletti. Bu kin ve nefrete yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Bu akşam @iyiparti mizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt İlçe Başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve @iyiparti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz,… pic.twitter.com/inK3GJSL0L — UĞUR POYRAZ (@UGUR__POYRAZ) May 28, 2023

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu önde götürdü. Seçim kutlamaları sırasında Ordu Gülyalı'da bir yurttaş hayatını kaybetti.



CHP'nin Ordu Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ordu Gülyalı’da sözde kutlama yapanlar, genç kardeşimiz Erhan Kurt’u bıçaklayarak katletti. Bu kin ve nefrete yazıklar olsun. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Bu cinayetin hesabı sorulana, tüm sorumlular cezasını bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız!"



İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise söz konusu olayı şu şekilde duyurdu:

"Bu akşam @iyipartimizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt İlçe Başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve @iyiparti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz, Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız."

Ordu Gülyalı’da sözde kutlama yapanlar, genç kardeşimiz Erhan Kurt’u bıçaklayarak katletti.



Bu kin ve nefrete yazıklar olsun. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Bu cinayetin hesabı sorulana, tüm sorumlular cezasını bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız! — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) May 28, 2023

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından AKP’lilerin seçim kutlaması sırasında CHP üyesi Erhan Kurt’u öldürdüğünü duyurdu.

Söz konusu sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Yazıklar olsun! Bu kadar kin, nefret dilinin sonu buydu!” diyen Enginyurt, “AKP’liler Ordu Gülyalı’da kutlamada CHP üyesi Erhan Kurt kardeşimizi katlettiler. Mutlu musunuz ey yönetenler kin ve nefret diliniz sonuç buldu. Yazıklar olsun! Başımız sağ olsun Ordu’m. Mekanın cennet olsun kardeşim” dedi.

Yazıklar olsun!!

Bu kadar kin, nefret dilinin sonu buydu!!

Akpliler Ordu Gülyalı’da kutlamada CHP üyesi Erhan Kurt kardeşimizi katlettiler.

Mutlumusunuz ey yönetenler kin ve nefret diliniz sonuç buldu.

Yazıklar olsun!

Başımız sağ olsun Ordu’m.

Mekanın cennet olsun kardeşim.

— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) May 28, 2023