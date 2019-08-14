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Aksaray'da feci kaza, aynı aileden 3 kişi can verdi 

Bayram tatili dönüşü yollarda meydana gelen trafik kazaları can almaya devam ediyor. Aksaray yakınlarında yaşanan kazada aynı aileden biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'da feci kaza, aynı aileden 3 kişi can verdi 

Bayram tatili dönüşü yollarda meydana gelen trafik kazaları can almaya devam ediyor. Aksaray yakınlarında yaşanan kazada aynı aileden biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
Aksaray'da feci kaza, aynı aileden 3 kişi can verdi 

Aksaray'da feci kaza, aynı aileden 3 kişi can verdi 

Bayram dönüşü yollarda meydana gelen kazalarda ölü ve yaralı sayıları hızla artıyor. Aksaray'daki feci kazada aynı aileden 3 kişi can verdi.

Bayram trafiği yollarda artan yoğunlukla birlikte ölümcül kazaların sayısını da artırdı. Son 48 saat içerisinde meydana gelen trafik kazalarında ölü sayısı 20'yi geçerken, Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Veysel Akgün yönetimindeki 09 TM 389 plakalı otomobil Aksaray-Konya karayolu 30. kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Bedia Akgün (74), Menşure Akgün (27), Hüseyin Ali Akgün (4) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Abdülkadir Akgün, Eşref Akgün, İbrahim Ayaz Akgün sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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