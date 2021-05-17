Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak için çete gibi ev bastılar

15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak için çete gibi ev bastılar



Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun 4 gün önce kaçırılan henüz 15 yaşındaki Duygu Ç'nin ailesine kavuşmasında yardımcı olmasının ardından dün ortalık karıştı. Umut Ş, adlı zanlı arkadaşlarını toplayıp, henüz çocuk yaşındaki kızı kaçırmak için silahla ev bastı. Aksaray'da bir köyde kız kaçırmak için ev basan grup dehşet saçtı. İddiaya göre kaçırmak istedikleri 15 yaşındaki kızı evde bulamayan grup, silahla atış açtıkları evdeki aileyi taş ve sopalarla darp etti. Akılalmaz olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da bir grup, kız kaçırmak için bastıkları eve silahla ateş açıp aileyi taş ve sopalarla darp etti. Olayda 1'i ağır 3 kişinin yaralandı.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Sevinçli Köyünde yaşandı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Umut Ş. (20),Ramazan Bayramı'nın birinci günü aynı köyde yaşayan 15 yaşındaki Duygu C.'yi kaçırdı.

Kaçırma olayının ardından durumu jandarmaya bildiren aile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun aracılığıyla kızı kısa sürede bularak ailesine teslim etti. 4 gün sonra yeniden kızı kaçırmak isteyen Köy Muhtarı Nurettin Ş.'nin (46) yeğeni Umut Ş. kızın yaşadığı ailesinin evine silahlı baskın yaptı. Bu sırada evde olan kızın amcası Ramazan C. (42) ve kızın kuzenleri Hidayet C. (19) ile Tufan E. (18) ile karşılaşan Umut Ş. yakınlarıyla birlikte eve silahla ateş açtı.

TAŞ VE SOPALARLA DARBETTİLER

Eve girmek isteyen Umut Ş. ve yakınları amca Ramazan C., Hidayet C. (19) ile Tufan E.'yi taş ve sopalarla darp etti. Kavga seslerini duyan köy halkı durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri Umut Ş. ve yakınları olmak üzere 7 şahsı gözaltına aldı. Yaralı olan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, kızın amcası olan Ramazan C.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'MUHTAR GETİRDİ, EVİMİ BASTI'

Sedye üzerinde konuşan yaralı amca Ramazan C., "Muhtar getirdi, evimi bastı. Oğlumu vuracaktı. Önüne geçtim bu hale getirdiler beni. Olay, yeğenimi kaçırdılar. Bizde karşı çıktık. Elinden alınca, 15 yaşında daha. Evimi bastılar. Muhtar kendisi" dedi.