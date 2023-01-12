Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Alaattin Aldemir'den Bahçeli'ye sert sözler

Sinan Ateş suikastinin ardından Ülkü Ocakları ile MHP içinde sular durulmuyor. Ülkücü camianın tanınmış ismi Alaattin Aldemir dün önemli açıklamalarda bulundu

12 Ocak 2023 Perşembe 16:28
Alaattin Aldemir'den Bahçeli'ye sert sözler

Alaattin Aldemir'den Bahçeli'ye sert sözler


Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir canlı yayında, "Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Olayla ilgili MHP'nin sessiz kalıp üstü kapalı açıklamalar yapması gündemin konuşulan başlıklarından biri oldu. 

Eski Ülkü Ocakları Başkanı olan ve daha sonra CHP'ye geçen Alaattin Aldemir, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle yüklenerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TELE1 canlı yayınında, "Cinayetteki mafya-siyaset-polis üçgeni nasıl işledi?" sorusuna Aldemir şu yanıtı verdi:

"Türk toplumu psikolojik bir harekata tabi tutuluyor. Propaganda metotlarından biridir bu. Korkutursunuz, sindirirsiniz, pusturursunuz, konuşturamaz hale getirirsiniz. Ondan sonra da 'Ya ne yaparsak yapalım sistem değişmeyecek, sandığa gitmeyelim' dedirtirsiniz. Temel hedef bu. Bu psikolojik harekatın bir uzantısını bugün Devlet Bahçeli'nin konuşmasında gördük. burada psikolojik bir hareket çekiliyor. MHP'deki bazı ülküdaşlarım, 'Davamıza zarar veriyorsun' diyor. Kardeşim ben davanıza zarar vermiyorum, davanızı savunmak bana düşüyor. Davanıza sahip çıkacaksanız, içinizde kirli insanlar varsa bunları kusun artık..."

"2 YIL ÖNCE ÇEKTİĞİM KASETLER VAR"

Aldemir, "Sayın Bahçeli, benim kadar ülkücü harekete hizmetin mi var? Ben silah yakalatmadım ama silahtan ceza aldım. Senin arabanda Gölbaşı'nda makineli tüfekler yakalandı ifade vermedin. Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türkeş'in (Alparslan Türkeş) kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sinan AteşSuikast
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merve Taşkın'a müstehcen görüntü suçlaması
Merve Taşkın'a müstehcen görüntü suçlaması
Bağcılar'da korkutan patlama | Ütü kazanı bomba gibi patladı
Bağcılar'da korkutan patlama | Ütü kazanı bomba gibi patladı
Hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
Hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
Başakşehir'de hamile yengesini ve arkadaşını silahla vurdu
Başakşehir'de hamile yengesini ve arkadaşını silahla vurdu
THK arsaları kapanın elinde kalmış
THK arsaları kapanın elinde kalmış
Emlak dolandırıcıları lüks araç filosu kurmuş
Emlak dolandırıcıları lüks araç filosu kurmuş
5 kişinin öldüğü kazada sürücüden pes dedirten savunma
5 kişinin öldüğü kazada sürücüden pes dedirten savunma
Sınav notları yüzünden kendini aşağı attı
Sınav notları yüzünden kendini aşağı attı
Dilara Gültay ve Cansu Demirel cinayeti
Dilara Gültay ve Cansu Demirel cinayeti
Sinan Ateş için intikam sloganları atıldı
Sinan Ateş için intikam sloganları atıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim