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Alanya'da kadın doktorun evinde dehşet, 2 ölü 

Alanya'da sağlık merkezi sahibi Dr. Leman Ege evinde ölü bulundu. Dr. Ege ile birlikte Lübnan asıllı bir erkek merdivene asılı olarak bulundu.

05 Ocak 2020 Pazar 16:43
Alanya'da kadın doktorun evinde dehşet, 2 ölü 

Alanya'da kadın doktorun evinde dehşet, 2 ölü 



Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in (66) evde cansız bedenleri bulundu. 

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in evde cansız bedenleri bulundu. Skaf'nin cesedinin merdivende asılı olduğu belirtilirken, yapılan incelemede Ege'nin ise başına darbe aldığı tespit edildi.

 Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki özel bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Bugün saat 11.30 sıralarında Leman Ege'nin oturduğu eve giden jandarma ekipleri, kapıyı açan olmayınca savcılıktan alınan izin doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi.

Yatak odasında Leman Ege'nin yerde cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, evdeki merdivene iple boynundan asılı halde bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, erkeğin Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf olduğu belirlendi. İncelemede Leman Ege'nin başına darbe aldığı tespit edildi. İki gün önce öldüğü tahmin edilen Leman Ege ve Issam Skaf'ın cansız bedenleri morga konuldu.

Eşinden ayrı yaşayan Leman Ege'nin yaklaşık 2 yıl önce emekli olduğu, ardından Konaklı Mahallesi'nde bir sağlık merkezi açtığı belirtildi.

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