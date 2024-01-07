Alanyanın en verimli tarım alanını betona boğacaklar
Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının en önemli bölümünün yetiştirildiği Alanya'da tarlalar betona boğuluyor. Antalya’nın Alanya ilçesi Kargıcak-Karagedik mevkisinde bulunan 106 dönümlük tarım alanının konut alanına çevrilmek üzere yapılaşmaya açılacağı öğrenildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu arazinin konut alanına çevrilmesiyle ilgili CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ve MHP’li Alanya Belediyesi’nin görüşüne başvurdu. Büyükşehir belediyesi bakanlığa olumsuz görüş bildirirken belediye meclisinin AKP ve MHP grubu görüş vermedi. Söz konusu arazinin yapılaşmaya açılıp açılmayacağına ilişkin son kararı bakanlık verecek.
Zavlak’a yanıt veren MHP’li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de “Biz 10 yılda yalnızca bir kere yapılaşmaya onay verdik, bunun dışında hiçbir şekilde onaylanmadık. Bu konuda da görüş vermedik. Bakanlığa havale ettik” diye konuştu.