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Aldatılan kadın yol kesti, kocasının yanındaki kadına saldırdı

Trabzon’da aldatıldığını düşünen kadın doktor, tünelde kocasının aracının önünü kesti, ortalığı birbirine kattı. Kadın, eşinin yanında bulunan kadın diyetisyenin saçlarını yoldu.

11 Eylül 2020 Cuma 19:51
Aldatılan kadın yol kesti, kocasının yanındaki kadına saldırdı

Aldatılan kadın yol kesti, kocasının yanındaki kadına saldırdı

Eşi Trabzon'da kalan, kendisi de başka bir ilde doktor olarak görev yapan H., Samsun’a dezenfektan almaya giden eşi S.'nin yanında kadın diyetisyen D.'nin olduğunu öğrendi. Sosyal medyadan diyetisyeni takip eden H., uçak bileti alarak kısa sürede Trabzon’a döndü.

TÜNELDE EŞİNİN ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ

Trabzon Havalimanı'nda araç kiralayan doktor H., Akçaabat ilçesinde aracı yolun kenarına çekip eşini beklemeye başladı. Yaklaşık iki saatlik beklemenin ardından eşinin aracını gören doktor H., aracını çalıştırarak eşini takibe aldı. Bir süre takip ettiği eşinin aracına selektör yapan H., Akyazı tünelinde önüne geçtiği eşinin yolunu kesti.

ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ, SAÇLARINI ÇEKTİ

Aracından inen H., eşinin kullandığı araçtaki diyetisyeni saçlarından tutarak çekmeye başladı. Hakaret ettiği iddia edilen diyetisyeni araçtan indirmeye çalıştığı sırada araya S. girerek eşini ve yanında çalışan diyetisyeni ayırmayı başardı. Bu sırada tünel içerisinde yaşananları ihbar alan polis, kısa sürede olay yerine ulaştı. Doktor H., eşinin kendisine tokat attığını ve diyetisyenin, kollarını ve boynunu tırnaklarıyla çizdiğini iddia etti. Diyetisyen ise kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü doktordan şikâyetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafların ifadesini aldı. Doktor H., eşinin kendisine erkek arkadaşlarıyla dezenfektan almaya gideceğini söylediğini fakat diyetisyen ile gittiğini belirterek, "Aracın önünü kestim bana ait olan koltuktan inmesini istedim” dediği öğrenildi.Doktor H. kendisine tokat atan eşi ve D. adlı kadından şikâyetçi olduğunu söyledi.

Eşinin, yanındaki D. adlı iş arkadaşına hakaret ettiğini ve saçlarından çektiğini belirten S. adlı koca da eşinin kendisini kıskandığı için bu yolu seçtiğini öne sürdü. H.'nin ayağını araca dayayarak saçlarından tutarak çektiğini belirten diyetisyen de "Sırtıma vurdu, araçtan çekip kaldırıma düşürdü, sırtımı kaldırımın kenarına çarptım" dedi.

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