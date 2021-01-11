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Aleyna Yurtkölesi cinayeti | Katil İranlı erkek arkadaşı çıktı

Pamukkale Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakultesı Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin ölümünün cinayet olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı İranlı eski erkek arkadaşı suçunu itiraf etti.

11 Ocak 2021 Pazartesi 05:35
Aleyna Yurtkölesi cinayeti | Katil İranlı erkek arkadaşı çıktı

Aleyna Yurtkölesi cinayeti | Katil İranlı erkek arkadaşı çıktı

Denizli Pamukkale'de kaldığı evde ölü bulunan Aleyna Yurtkölesi'nin ölümünü soruşturan polis ekipleri, olayın bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Katil zanlısı yakalandı. Suçunu itiraf eden İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte o haberin detayları...

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki Pamukkale Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakultesı Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden (22) haber alamayan yakınları, dün durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BOYNUNDAKİ DÖVME ELE VERDİ

Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip, çıktığını tespit etti. Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

KATİL SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı.

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