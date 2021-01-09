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Aleyna Yurtkölesi'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı

Pamukkale'de bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrençisi Aleyna Yurtkölesi evinde hayatını kaybetti. Genz kızın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. 

09 Ocak 2021 Cumartesi 20:44
Aleyna Yurtkölesi'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı

Aleyna Yurtkölesi'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı


Denizli’de kendisinden haber alınamayan Aleyna Yurtkölesi adlı genç kız yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Yakınlarının ulaşamadığı genç kız yatağında cansız bedeni bulunurken, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri talihsiz genz kızın ölümünü şüpheli bulurken, cinayet şüphesi ile çevredeki güvenlik kameralarından görüntüler toplanıyor.

Olay, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden yakınları haber alamadı.

Sonrasında yakınları eve geldi ve kapıyı zorla açarak Aleyna'nın yatağında cansız bedenini gördüler. Ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar. Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar.

Son Güncelleme: 12.01.2021 06:28
Anahtar Kelimeler:
PamukkaleDenizliCinayet
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