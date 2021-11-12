Ali Baba çiftliğine sahte para ekmişler
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para süreceği belirlenen bir çeteyi takibe aldı. Polisin yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından bu sabah 15 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 4 ilde yaklaşık 100 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri Umut K.'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte 5 bin 500 TL ve 3 bin Amerikan doları, 1 tabanca, 7 tüfek ile sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
VİLLADA SAHTE PARA BASTILAR
YARDIM KUTUSUNA SAHTE PARA ATIP, PARA ÜSTÜ ALMIŞ
Telefon dinlemesine takılmamak için WhatsApp üzerinden haberleşen çete üyelerinin, şifreli dil kullandıkları ve TL'ye 'tavuk', 'yumurta', 'köpek', 'traktör', 'pompa' gibi isimler verdikleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerden İsmail A.'nın geçen hafta cuma namazı çıkışı yardım kutusuna sahte 100 lira atıp, 90 lira para üstü aldığı da belirtildi.