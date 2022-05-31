Ali Erbaş'a mağdur aileden görülmemiş tepki

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Kuran kursunda yedi çocuğun tecavüz ve işkenceye uğramasına ilişkin davada karar çıktı. Belletmen H.A.'ya altı çocuğa karşı tecavüz ve hürriyetten yoksun kılma suçundan 119 yıl 6 ay hapis cezası verilirken mağdur aileler kararın ardından isyan etti. Mağdur anne, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a 'Allah seni kahretsin' dedi.

Erzurum'daki yedi çocuğun Diyanet'e bağlı Kuran kursunda tecavüz ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada karar çıktı. Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu belletmeni H.A’ya altı çocuğa karşı tecavüz ve hürriyetten yoksun kılma suçundan 119 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

'nin'ye dayanarak verdiği habere göre mağdur aileler kararın ardından isyan etti. Mağdur anne, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a 'Allah seni kahretsin' dedi.

'ALLAH SENİ KAHRETSİN!'

Açıklanan karar sonrası basın mensuplarına konuşan mağdur annelerden biri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "Aslında çok şey söylemek istiyorum. Ali Erbaş! Bu senin onuruna yakışır. Bravo sana, Allah seni ve kurumunu kahrı perişan etsin. Dine zarar veren sensin! Bu kadar çocuğa tecavüz edenleri akladın pakladın! Şahin Yıldırım utan kendinden! Allah seni kahretsin! Kahretsin!" dedi. KAYNAK; Cumhuriyet Gazetebi