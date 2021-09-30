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Ali Rıza Önderoğlu'nun ölümü | Ofisinde can verdi

İstanbul Güngören'de CHP Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu ofisinde ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

30 Eylül 2021 Perşembe 17:38
Ali Rıza Önderoğlu'nun ölümü | Ofisinde can verdi

Ali Rıza Önderoğlu'nun ölümü | Ofisinde can verdi

İstanbul Güngören'in tanınmış yerel politikacılarından Ali Rıza Önderoğlu, kendisine ait ofisinde hayatını kaybetti. Olay, saat 14.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir süre kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki CHP Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu'nun yakınları ofisine geldi. Açamayınca kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Ali Rıza Önderoğlu'nun cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Önderoğlu'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Güngörenİstanbul
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