Ali Rıza Önderoğlu'nun ölümü | Ofisinde can verdi
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Önderoğlu'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
İstanbul Güngören'de CHP Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu ofisinde ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Önderoğlu'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.