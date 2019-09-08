Alkollü maganda 13 yaşındaki çocuğu öldürürken canlı yayın yapmış

Alkol aldı, direksiyona geçti. Yetinmedi bir eliyle tuttuğu cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan magandanın neden olduğu kazada 13 yaşındaki Recep Bıyık adlı çocuk ağır yaralandı. 10 gündür yoğun bakımda tutulan talihsiz çocuk bugün hayatını kaybetti. İşte o haberin detayları;

Aksaray'da, 28 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında, Alpaslan Türkeş Bulvarı ile Acem Bulvarı kavşağında kan donduran bin trafik kazası meydana geldi.



Aksaray’da araç kullanırken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan ve 123 promil alkollü olan Ahmet C.'nin (30), yolun kenarında bisiklet süren 13 yaşındaki Recep Bıyık'a çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk 7 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Sürücü Ahmet C.'nin kaza anını da kameraya çektiği ortaya çıktı



BİSİKLETLE GİDEN RECEP BIYIK'A ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, alkollü araç kullanan Ahmet C. (30) idaresindeki otomobil, Fatih Mahallesi istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bisikletiyle giden 13 yaşındaki Recep Bıyık’a çarptı.

MERDİVENLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Edinilen bilgilere göre aşırı hız nedeniyle durmayan otomobil daha sonra ağaca, ardından kaldırımı aşarak önce park halindeki bir otomobile, daha sonra da kuaför dükkanının merdivenlerine çarparak durabildi. Araç durduğu sırada ilk vurduğu bisikletli çocuk otomobilin üstüne düştü. Kazada Recep Bıyık ile otomobil sürücüsü Ahmet C. ve yanında bulunan Adem C. (35) yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUK 7 GÜN SONRA CAN VERDİ

Kazanın ardından yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakım servisine alınan 13 yaşındaki Recep Bıyık 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPIYORMUŞ

Kaldırıldığı hastanede yapılan muayenede 123 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet C.'nin aracıyla seyir halindeyken sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığı belirlendi. Canlı yayın sırasında sürücünün bisikletli çocuğa çarptığı kaza anını da kaydettiği ortaya çıktı. Hastanede tedavisi yapılan sürücü Ahmet C., daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"DEMİRLERİ PARÇALAYIP GELDİ"

Yaşanan kazayı anlatan kuaför işletmecisi Hakan Çevik (38),“Biz içeride tıraş yapıyorduk. Bu sırada bir gürültü duyduk. Gürültüyü duyunca biz dışarıya çıkmaya çalıştık. Dışarıya çıkacağımız esnada arabanın dükkana doğru merdivenlere vurarak orada kaldı. Buralarda demirler falan vardı. Demirleri parçalayarak geldi. Şurada yatan bir çocuk vardı. Otomobilin o çocuğa vurduğunu öğrendim. Burada da bir park halinde araba vardı, ona da vuruyor” dedi.