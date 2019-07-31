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Alköllü maganda çocuk parkına daldı, can aldı

Adı Elif Nur Öztürk, henüz 2.5 yaşında arkadaşlarıyla oynarken hızla çocuk parkına giren maganda sürücünün kullandığı aracın altında kalarak can verdi..

Alköllü maganda çocuk parkına daldı, can aldı

Adı Elif Nur Öztürk, henüz 2.5 yaşında arkadaşlarıyla oynarken hızla çocuk parkına giren maganda sürücünün kullandığı aracın altında kalarak can verdi..

31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:42
Alköllü maganda çocuk parkına daldı, can aldı

Alköllü maganda çocuk parkına daldı, can aldı



Alköllü maganda, İstanbul Sarıyer’de, içinde çok sayıda çocuğun oynadığı oyun parkına girdi. İki çocuğu altına alan magandanın kullandığı otomobil Elif Nur Öztürk adlı çocuğun ölümüne neden oldu. Vatandaşların sert tepki gösterdiği sürücü Hüseyin Edinç adlı magandayı linçten polis güçlükle kurtardı.


PARKIN DEMİR DUVARINI PARÇALADI


Kaza, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bir çocuk parkında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı 34 PV 578 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı ilerleyen Hüseyin Edinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek çocuk parkına daldı.

Otomobil, bu sırada parkta oynayan 2 buçuk yaşındaki Elif Nur Öztürk’ü altına aldıktan sonra 4 yaşındaki Murat Erdoğan’a çarptı. Parktaki spor aletlerine de vuran otomobil, duvar demirini parçaladıktan sonra alt yola düşmek üzereyken duvar üzerinde asılı kaldı.

KÜÇÜK ELİF KURTARILAMADI

Kazayı duyarak parka gelen vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarılan Elif Nur Öztürk, bir vatandaş tarafından ağır yaralı olarak İstinye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Elif Nur Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobilin çarpması sonucu ayaklarından yaralanan Murat Erdoğan ise ambulansla kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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SarıyerSon Dakika HaberlerÇocuk ParkıFatih Sultan Mehmet Mahallesi
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