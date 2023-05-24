Alkollü maganda makas ata ata 4 işçiyi öldürdü



İstanbul Maltepe, D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerlediği iddia edilen alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol bakımı yapan işçilerin arasına daldı. Kazada 4 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Yolu kapatmak için konulan dubaları ve bariyerleri aşarak yolda bakım ve onarım yapan işçilere çarpan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, İBB'ye bağlı olarak çalışan yol bakım onarım işçilerinden Sinan Demirok, Mehmet Alptekin, Hamdi Alptekin ve Barış Ten'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1 işçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 4 işçinin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"MAKAS ATA ATA DEVAM EDİYORDU"

Kazayı haber alarak olay yerine gelen işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi. İşçilerin yakınlarını sağlık ve polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Kaza sırasında karayolunu kullanan bir görgü tanığı, “Makas ata ata devam ediyordu burada. Girdi işçilerin arasına, işçileri mahvetti. Yolda çalışan işçiler, 4 kişilerdi, ekmeklerini kazanıyorlardı. Parçalandı hepsi" şeklinde konuştu.

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Atilla Mert Çukacı'nın, kazanın ardından yol kenarında oturan ve şokta olduğu görülen kadının yanından ayrılmadığı görüldü. (üstte)

Sürücü Atilla Mert Çukacı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yapılan ölçümde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sırasında sürücü ile birlikte otomobilde bulunan kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı. Cenazelerin kaldırılmasının ve yolda temizlik yapılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.



