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Alkollü maganda plaj şemsiyelerini denize attı

Dünyanın en iyi plajları arasında yer alan Antalya Konserve Halk plajı son günlerde magandaların hedefi haline geldi.

22 Haziran 2023 Perşembe 17:09
Alkollü maganda plaj şemsiyelerini denize attı

Alkollü maganda plaj şemsiyelerini denize attı

Üzerine Havluyla yüzünü gizleyip dans etti, ardından plaj şemsiyelerini denize attı

Antalya'nın mavi bayraklı Konserve Halk Plajı'nda kimliği belirsiz kişi, yüzünü gizlediği havluyla güvenlik kamerası önünde uzun süre dans ettikten sonra onlarca plaj şemsiyesini denize attı.

Antalya'da mavi bayraklı plajı Konserve Koyu Halk Plajı'na kimliği belirsiz bir kişi gece saatlerinde zarar verdi. Plajın ahşap platformu üzerinde beyaz bir havluyla yüzünü gizleyen kişi, güvenlik kamerası önünde uzun süre dans etti.


PLAJ ŞEMSİYELERİNİ TEK TEK DENİZE ATTI

Alkollü olduğu tahmin edilen bu kişi, daha sonra dansı bırakıp plaj şemsiyelerini tek tek denize attı, ardından da şezlonglara yöneldi. Ancak şezlonglar yere sabitlendiği için denize atamadı.

Olayı, sabah saatlerinde plajı hizmete açıp temizlik yapan personel fark etti.

Muratpaşa Belediyesi bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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