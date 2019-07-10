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Alkollü sürücü adayı dehşet saçtı

Ehliyet almadan sürücü adayı olarak trafiğe çıkan alkollü genci, sokak aralarında hızla geçince vatandaşlardan tekme tokat dayak yedi

Alkollü sürücü adayı dehşet saçtı

Ehliyet almadan sürücü adayı olarak trafiğe çıkan alkollü genci, sokak aralarında hızla geçince vatandaşlardan tekme tokat dayak yedi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:47
Alkollü sürücü adayı dehşet saçtı

Alkollü sürücü adayı dehşet saçtı

Sokak aralarında alkollü araç kullanan aday sürücü adayının yaşattığı dehşete mahalle halkının tepkisi sert oldu. Sokak arasında yarışan iki araçtan birini durduran vatandaşlar, sürücünün alkollü olduğunu farkedince tartışma çıktı. 

İstanbul Şişli’de yokuş aşağıya süratli bir şekilde seyreden alkollü aday sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza sonrası taşkınlık yapan genç sürücü mahalleli tarafından tekme, tokat ve yumruklarla darp edildi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, 1.92 promil alkollü çıkan gencin otomobili trafikten men edilip, aday sürücü belgesi de süresiz olarak iptal edildi.

Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Şişli Feriköy’de meydana geldi. İddiaya göre otomobilin aday sürücüsü Merdan T.(20),sürücü akrabası Engin T. ile yarışmaya başladı. İkili cadde üzerinden sokağa girdikleri esnada Engin T., diğerinin önüne geçerek yoluna devam etti.


 

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