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Alkollü sürücü havaya ateş açılarak durduruldu

Kontrol noktasında durmayan, polis ekibinin üzerine araç sürerek kaçan alkollü sürücü Beykoz'dan Şişli'ye kadar takibe alındı, Cebrail Karşıyaka adlı alkollü sürücü havaya ateş açılarak kelepçelendi

11 Şubat 2024 Pazar 12:58
Alkollü sürücü havaya ateş açılarak durduruldu






Alkollü sürücü havaya ateş açılarak durduruldu


İstanbul Beykoz'da trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü Şişli'ye kadar trafikte zorlu anlar yaşattı. Bir araca çarparak durdurulan alkollü sürücünün insan kaçakcılığından suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Beykoz'da, 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, trafik polisi tarafından takibe alındı. Şişli'ye kadar kaçan Cebrail Karşıyaka'nın kullandığı otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra durduruldu. Gözaltına alınmamak için direnen sürücüyü, polis havaya ateş açarak etkisiz hale getirdi. Polisin havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


BEYKOZ'DA BAŞLADI; ŞİŞLİ'DE BİTTİ 

Beykoz, TEM Otoyolu Kavacık girişinde görev yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekibi, dün saat 13.30 sıralarında tehlikeli araç kullandığı ihbar edilen Cebrail Karşıyaka'nın kullandığı 34 BGA 395 plakalı araca 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarılara yanıt vermeyen Cebrail Karşıyaka kullandığı aracı polisin üzerine sürerek kaçtı.

Bunun üzerine polis ekipleri, aracın peşine düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen Karşıyaka'nın kullandığı araç, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir başka araca çarptıktan sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu.


DİRENDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI 

Aracı alındıktan sonra polise direnen Cebrail Karşıyaka, ekiplere saldırı girişiminde bulundu. Trafik polisi, Karşıyaka'yı gözaltına almak için havaya 3 el ateş açtı. Polisin üzerine yürüyen sürücü Karşıyaka,  kelepçelenerek gözaltına alındı. Polisin havaya ateş açtığı anlarda, Karşıyaka'nın aracında bulunan 2 kadının yaya olarak kaçtığı belirlendi. 

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ 

Gözaltına alınan Cebrail Karşıyaka, 1.57 promil alkollü çıktı. Ayrıca Cebrail Karşıyaka'nın 3 adet insan kaçakçılığı, 1 adet de ruhsatsız silah bulundurmaktan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Sürücüye çok sayıda trafik kuralına uymamaktan ceza uygulanırken, otomobil yediemin otoparkına çekildi. Cebrail Karşıyaka gerekli adli işlemler için Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Alkollü SürücüInsan KaçakçısıSabıkalıBeykozŞişli
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