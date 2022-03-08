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Altın Çakmak diyerek 12 kişiyi dolandırdılar

İstanbul Bağcılar’da 2 kişi, fiyatı aksesuar mağazalarında 75 liraya kadar satılan külçe altın şeklindeki çakmakları gerçek altın gibi göstererek 12 kişiyi dolandırdı.,

08 Mart 2022 Salı 20:12
Altın Çakmak diyerek 12 kişiyi dolandırdılar

Altın Çakmak diyerek 12 kişiyi dolandırdılar


İnternette tanesi 50 ile 75 lira arasında değişen fiyatlarla satılan altın külçe görünümle çakmakları gerçek altın diyerek 12 kişiye satan şüpheliler yakalandı.

Bağcılar’da geçen hafta bir kişi yoldan geçenleri çevirerek yanında külçe altın olduğunu dile getirdi. Şüpheli, yoldan geçenlere yanındaki altın külçeleri satmak zorunda olduğunu, külçelerin piyasa değerinin 41 bin lira olduğunu söyledi. Şüphelinin diğer ortağı da alıcıymış gibi gelerek, konuşmalara dahil oldu.

Şüphelinin ortağı 4 bin liraya külçe altın satın alıyor gibi yaptı, şüpheli de çevirdiği kişilere ‘Bu fırsatı kaçırma, bak adam aldı’ diyerek külçe altın görünümlü çakmağı yüksek fiyatlardan sattı.

12 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Şüpheliler bu yöntemle 12 kişiyi dolandırdı. Alıcılar külçe altın yerine çakmak aldıklarını anlayınca Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını inceledi. 4 Mart tarihinde kendini Suriyeli olarak tanıtan şüpheli ve yanındaki 2 kişiyle birlikte Üsküdar’da yakalandı.

Yapılan üst ve ikamet aramalarında 17 adet külçe altın görünümlü çakmak ve 5 bin 440 lira para ele geçirildi. 3 şüpheli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edildi.

Bağcılar’da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin iki kişiden para alarak, çakmakları verdiği anlar kaydedildi. Alışveriş sonrasında çakmakları satın alan kişinin çakmakları satan şüphelinin ortağı tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

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Altın çakmakBağcılarİstanbul
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