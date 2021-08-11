Altındağ'da olaylar | Suriyeli iki zanlı tutuklandı



Türkiye'nin mülteci ve yasa dışı göçmenler konusunda başı dertte. Büyük kentlerde son günlerde peş peşe yaşanan tecavüz, hırsızlık ve cinayetlerin ardından vatandaşın yetkililere olan tepkisi artıyor. Ankara Altındağ'da gece yarısı Emirhan Yalçın'ın iki Suriyeli tarafından katledilmesine yönelik tepkiler devam ederken, daha önce Ankara'da yaşanan benzer olaylar yaşandığını söyleyen vatandaşlar Ankara'nın çoğu ilçesini istila eden yabancıların ülkelerine geri gönderilmesini istiyor.

Altındağ'da katledilen Emirhan Yalçın

HASTANEDE SURİYELİ, CİNAYET İŞLEYİNCE YABANCI UYRUKLU

Cinayete varan saldırıların ardından, medyada Suriyeli saldırganların ülkelerinin gizlenmesini de eleştiren vatandaşlar 'Hastanalerde, kamu kurumlarında öncelik onların, Hastanede sıra beklerken Suriyeli yazarken, cinayet işleyen, hırsızlık yapanların yabancı uyruklu diye adlandırılması kabul edilemez, bölgede yıllardır hoşgörüyle yaklaştığımız insanların geldikleri ülkeye uyumu yerine, sanki bizleri kendilerine göre uymaya zorluyorlar" yorumlarını yapıyorlar.

ALTINDAĞ'DAKİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dün gece meydana gelen olayların ardından Altındağ'da sabaha kadar yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan olayı protesto eden mahalleli ise gece saatlerinde olayın yaşandığı yere gidip tepki göstermişti. Polis ekipleri de bölgede olayların büyümemesi ve olumsuz bir durumun meydana gelmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olaya şahit olan vatandaşlardan Mehmet Çamluk, "Dün akşam baktık bir kalabalık var. Yabancı uyrukluların birisini bıçakladıkları söylendi. Olaylar başladı. Ardından birkaç tane polis arabası geldi. Ondan sonra burası iyice kalabalıklaşmaya başladı. Herkes sokağa indi. Gençler sağa sola saldırıyordu. 'Sakin olun' dedik. Dükkanlardan birkaç tanesini kırdılar. Polisler gelip barikat kurdu. Olaylar gece üçe kadar devam etti. Parkta, ‘ne bakıyorsun?’ meselesi olmuş. İki kişi bıçaklanmış. Bu olayın başlangıcında bizim vatandaşlar ailesiyle parkta otururken, yabancı uyruklu gençle tartışma çıkıyor. Tartışında itiş kalkış oluyor. Ondan sonra yabancı uyruklu genç de çekiyor bıçağı, vuruyor. Bir kişi hafif yaralanmış, bir kişi ağır yaralanmış” ifadelerini kullandı.

KORKU VE PANİĞE YOL AÇAN PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama:

Altındağ ilçesinde 10/08/2021 tarihinde bir parkta iki grup arasında yaşanan kavgada silahlı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Y.A.A. ve A.M.A., savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır.

Ayrıca haber ve sosyal medya sitelerinde halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili de TCK 213. maddesi gereğince ayrı bir soruşturma başlatılmıştır.

Olay bütün yönleriyle araştırılmakta olup her iki soruşturma da titizlikle sürdürülmektedir.



SURİYE UYRUKLU İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmıştı.