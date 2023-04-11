Alvina Kamilova'yı sevgilisi dolandırmış | Doğan K. skandalı



Antalya'da kaldığı otelin sahibi ile aralarında duygusal yakınlaşma olan Rus vatandaşı Tatar Türk'ü Alvina Kamilova adlı genç kadının hayatı alt üst oldu. Doğan K. adlı şahısla birlikte yaşamaya başlayan Albina Kamilova, Rusya'da annesine ait evi sattırarak, Antalya'dan satın aldığı evin parası, evlenmeye hazırlandığı adam tarafından çalınınca ne yapacağını şaşırdı.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan genç kadın hukuk mücadelesi verirken konuşu ATV'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına taşıdı.

SEVGİLİSİNE HER GÜN 6 BİN TL YEDİRMİŞ

Dolandırıcılık iddiasının göbeğinde yer alan Doğan K. adlı şahıs katıldığı canlı yayındaki sözleri izleyenleri ve stüdyoda bulunanları hayrete düşürdü. Tataristanlı Alvina'ya Rusya'dan ev sattırıp Antalya'da evlilik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Doğan K. adlı şahıs, kendisine yöneltilen sorulara "Ben her gün 5 - 6 bin lira harcıyordum, birlikte yiyorduk" cevabını verince ünlü sunucu "Siz vergi rekorktmeni olmanız lazım" diyerek tepki gösterdi.

Doğan K.'nın, kendi üstüne satın aldığı evin tekrar satışını yaptırdığını, nakit olarak alınan parayı ise evden alarak kaçtığını söyleyen Albina "Ben o parayı Rusya'da annemin evini satarak getirdim. Kendisi ile evlenmeye hazırlanırken parayı alarak kaçtı. Şimdi her şeyi inkar ediyor" dedi.

.'nın şeker hastası olduğu için "Ben onun için Glutensiz yemekler hazırladım, şekeri var diye evde yemekler hazırladım, o ise bunu yaptı" diyerek tepki gösterdi.

EVLİLİKTEN KAÇTIM, ALvİNA BANA BASKI YAPTI

Evlilik öncesi bir restoranda herkesin içinde evlilik teklifi yapılan videoyu canlı yayına getiren Müge Anlı'ya Doğan K. "Evlilik istemiyorum ben evlilikten kaçtım Albina bana baskı yaptı" sözlerine "Aile hekiminden alınan sağlık raporu da mı zorla oldu beyfendi, bakın benim de yalan dinleme kapasitem var" sözleri canlı yayına damgasını vurdu.



Genç kadın ise "Bana evlenme teklifini şeytan mı söyledi" sözleri stüdyoda bulunanları güldürdü.

Bu arada canlı yayına bağlanan çok sayıda kişi Doğan K.nın kendilerini de dolandırdığını, mağdur ettiğini ileri sürerken, Manavgat'tan arayan bir vatandaş "Yetim kızımın 20 bin lirasını çarptı" sözleri herkesi hayrete düşürdü.

Hüseyin Armagan adlı bir vatandaş ise Doğan K.'nın kendisini de mağdur ettiğini ileri sürdü.

Bu arada Rus vatandaşı Julis adlı bir kadının da evlilik vaadiyle aynı kişi tarafından dolandırıldığını ileri sürüldü. Aynı kadının evini yine aynı yöntemle satıldığı iddia edildi.

Canlı yayına bağlanan bazı otel çalışanları ise aynı şahsın maaşlarını ödemediğini belirterek "Bu konuda elimizden bir şey gelmedi" diyerek kendini savundu.