Amasya'da feci kazı | 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken arıza nedeniyle aniden duran otomobile arkasından gelen bir başka araç çarptı. Kazada alev alıp yanan park halindeki otomobilde bulunan sürücü Zafer Oktay (45) ile araçta bulunan eşi Elif Oktay (43) ve annesi Sultan Oktay (90) yanarak can verdi, diğer araç sürücüsü de yaralandı.
Sağlık ekipleri, sürücü Zafer Oktay ile eşi Elif Oktay ve annesi Sultan Oktay'ın otomobil içinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan diğer sürücü Sami Erboğa ise ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.