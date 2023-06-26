Amasya'da feci kazı | 3 kişi yanarak hayatını kaybetti



Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken arıza nedeniyle aniden duran otomobile arkasından gelen bir başka araç çarptı. Kazada alev alıp yanan park halindeki otomobilde bulunan sürücü Zafer Oktay (45) ile araçta bulunan eşi Elif Oktay (43) ve annesi Sultan Oktay (90) yanarak can verdi, diğer araç sürücüsü de yaralandı.

Feci kaza dün akşam saatlerinde Amasya'nınilçesimevkisinde meydana geldi. Bir yakınlarının düğününe gidenyönetimindekiplakalı otomobil, seyir halindeyken aniden arızalandı ve yolda kaldı. Bu sıradayönetimindekiplakalı otomobil, yolda duran otomobile arkadan çarptı. Arıza yapan otomobil, çarpmanın etkisiyle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz

Sağlık ekipleri, sürücü Zafer Oktay ile eşi Elif Oktay ve annesi Sultan Oktay'ın otomobil içinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan diğer sürücü Sami Erboğa ise ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.