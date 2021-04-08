Ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 ölü var



Hasta almak için yola çıkan ambulans ile sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kaza yerinde 3 kişi hayatanı kaybetti. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştı. Feci kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

M.O. idaresindeki 46 ADL 262 plakalı ambulans, Elbistan-Göksun kara yolundaki Karaelbistan Mahallesi Şehitlik mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 7508 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, korkunç kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Sağlık personeli olduğu öğrenilen 3 kişinin Elbistan Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

