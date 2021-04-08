Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 ölü var

Ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonucu en az 3 vatandaş can verdi, yaralanan 3 kişi başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

08 Nisan 2021 Perşembe 20:55
Ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 ölü var

Ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 ölü var


Hasta almak için yola çıkan ambulans ile sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kaza yerinde 3 kişi hayatanı kaybetti. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştı. Feci kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. 

M.O. idaresindeki 46 ADL 262 plakalı ambulans, Elbistan-Göksun kara yolundaki Karaelbistan Mahallesi Şehitlik mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 7508 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, korkunç kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Sağlık personeli olduğu öğrenilen 3 kişinin Elbistan Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.
 

Anahtar Kelimeler:
ElbistanKazaAmbulans Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadına şiddetin, zulmün böylesi görülmedi
Kadına şiddetin, zulmün böylesi görülmedi
Sapığı köpek yakaladı, vatandaşlar meydan dayağı attı
Sapığı köpek yakaladı, vatandaşlar meydan dayağı attı
Şükriye Bulgurcu'nun ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
Şükriye Bulgurcu'nun ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
Buket İlhan cinayeti | Baba ve oğlu tutuklandı
Buket İlhan cinayeti | Baba ve oğlu tutuklandı
Kadınların fotoğrafını çeken polis memuru açığa alındı
Kadınların fotoğrafını çeken polis memuru açığa alındı
Üsküdar'da eğlence partisine baskında şoke eden görüntüler
Üsküdar'da eğlence partisine baskında şoke eden görüntüler
Ceyda Önal cinayeti | Katil kocadan şoke eden savunma
Ceyda Önal cinayeti | Katil kocadan şoke eden savunma
Türkiye'yi ayağa kaldıran bıçaklı saldırıya 'Şaka' savunması
Türkiye'yi ayağa kaldıran bıçaklı saldırıya 'Şaka' savunması
Fazla yolcu dolu minibüs şoförü cecayı duyunca kaçtı
Fazla yolcu dolu minibüs şoförü cecayı duyunca kaçtı
Eşini aldatan kadın yasak aşktan kaçarken ayaklarını kırdı
Eşini aldatan kadın yasak aşktan kaçarken ayaklarını kırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim