Ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 ölü var
Hasta almak için yola çıkan ambulans ile sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kaza yerinde 3 kişi hayatanı kaybetti. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştı. Feci kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, korkunç kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Sağlık personeli olduğu öğrenilen 3 kişinin Elbistan Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.