Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Ambulansa saldıran magandalara 11.5 yıl hapis geliyor

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara getirilen ağır ceza magandaların canını yakacak. Pendik'te ambulans taşlayanlara 11.5 yıla kadar hapis istendi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:10
Ambulansa saldıran magandalara 11.5 yıl hapis geliyor

Ambulansa saldıran magandalara 11.5 yıl hapis geliyor

 
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken. sağlık çalışanlarının kabusu haline gelen saldırganlara kötü haber. Koronavirüs belirtileri olan hastayı almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kıran iki şüpheliye, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 11.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı


İstanbul Pendik'te 29 Mart tarihinde koronavirüs belirtileri gösteren hastayı almak için adrese giden ambulansa saldırarak camlarını kırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda iki  şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bu kişilerin iki personelin içinde bulunduğu ambulansın aracına taş atmak suretiyle camlarını kırdığı belirtiliyor.

Ambulans görevlisi müşteki H.K.'nın ifadesine yer verilen iddianamede, H.K.'nın  koronavirüs şüphesiyle gittikleri adreste şüphelilerin yanlarına geldiğini, hasta ile ilgili sorular sormaları üzerine bilgi vermediğini, kapalı olan kapıyı açmaya zorladıklarını ve taşla camları kırdığını söylediği belirtildi.  Diğer müşteki G.B.'nin de benzer ifade verdiği görüldü. İddianamede, şüpheli Alihan Güner'in ambulansın ikametinin önüne gelmesi üzerine endişelendiğini, şoföre sorular sorduğunu, şoförün kendisine hakaret etmesi üzerine de yanında bulunan arkadaşı Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını söylediği belirtildi.

Şüpheli Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelilerin, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 11.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamenin gönderildiği 55. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

Hastane bahçesinde bir haftadır sahibinin iyileşmesini bekliyor
Hastane bahçesinde bir haftadır sahibinin iyileşmesini bekliyor
Küçükçekmece'de polise saldıran magandalar tutuklandı 
Küçükçekmece'de polise saldıran magandalar tutuklandı 
Yargıtay, düğün magandasına acımadı | Kaza değil kasten!
Yargıtay, düğün magandasına acımadı | Kaza değil kasten!
Manyağın zoruna bak | 'Koronavirüs kaptım' diye çağırdığı sağlık ekibine saldırdı
Manyağın zoruna bak | 'Koronavirüs kaptım' diye çağırdığı sağlık ekibine saldırdı
Ambulansın önünü kesen magandalar tutuklandı
Ambulansın önünü kesen magandalar tutuklandı
Ters şerit magandasının yumruklu cinayetine 12 yıl hapis
Ters şerit magandasının yumruklu cinayetine 12 yıl hapis
Doktorlara saldıran saldırgan magandalara hapis cezası çıktı
Doktorlara saldıran saldırgan magandalara hapis cezası çıktı
Buz üstünde drift yapan ambulansa soruşturma 
Buz üstünde drift yapan ambulansa soruşturma 
Son Güncelleme: 20.04.2020 18:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe’de 5 bin adet maskeye el konuldu
Maltepe’de 5 bin adet maskeye el konuldu
Sosyal medya tartışması silahlı saldırıya dönüştü
Sosyal medya tartışması silahlı saldırıya dönüştü
Metrobüsler çarpıştı, yolcular savruldu 
Metrobüsler çarpıştı, yolcular savruldu 
Milyonluk sahte fatura vurgunu 
Milyonluk sahte fatura vurgunu 
Polise saldıran 5 kişi gözaltında 
Polise saldıran 5 kişi gözaltında 
Sokağa çıkma yasağında fuhuş pazarlığı
Sokağa çıkma yasağında fuhuş pazarlığı
Terörist başının resmi yerine dev Türk Bayrağı 
Terörist başının resmi yerine dev Türk Bayrağı 
Yargıtay, düğün magandasına acımadı | Kaza değil kasten!
Yargıtay, düğün magandasına acımadı | Kaza değil kasten!
Karantinadan kaçtı, hastalık bulaştıra bulaştıra Rize'ye geldi
Karantinadan kaçtı, hastalık bulaştıra bulaştıra Rize'ye geldi
TV fabrikasından TIR dolusu organiza hırsızlık
TV fabrikasından TIR dolusu organiza hırsızlık

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim