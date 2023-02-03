Ambulansı sıkıştırdı, küfürler savurdu gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy'de önceki gün hasta taşıyan ambulans bir maganda tarafından sıkıştırılmıştı. Ambulans sürücüsüne hakaretler de yağdıran zanlı bugün gözaltına alındı.



Bakırköy'de ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdıran şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DEHŞET ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Edinilen bilgilere göre Bakırköy'de bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre içinde hasta olan ambulansın otomobiliyle önce sıkıştırıp yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı.

Sağlık çalışanı o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması üzerine yakalanan şüpheli, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Tehdit ve Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.