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Ambulansla yarışan kamyon | O sürücüye ceza yağdı

Yolda acil vakaya yetişmek için önündeki kamyondan yol isteyen ambulasla yarışan, önünü kesen maganda şoförün kimliği tesbit edildi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 20:32
Ambulansla yarışan kamyon | O sürücüye ceza yağdı

Ambulansla yarışan kamyon | O sürücüye ceza yağdı



Vatandaşların acil sağlık ihtiyacı için 112'den talep ettiği ambulanslar, trafik magandalarının engeline takılıyor. Sık sık yollarda amsulanslara yol vermeyen, cankurtaran sürücülerinin üzerine araçlarını süren şoförlere bir yenisi Çankırı'dan eklendi. 

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sağlık ekibinin hasta almaya gittiği ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsünün tespit edildiğini, hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını açıkladı.


Çankırı'dan Kızılırmak ilçesine 9 Temmuz'da hasta almaya giden sağlık görevlilerinin 112 Acil Servis ambulansının şoförü, gidiş- geliş tek şeritli yolda, öndeki kamyonu sollamak istedi. Ambulans sürücüsünün siren çalıp, selektör yapmasına rağmen aşırı hız yapan kamyonun şoförü, yol vermedi. Ambulansın içinden cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, kamyonun aşırı hızda tehlikeli seyrettiği görüldü. Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförünün, virajda şerit ihlali yapması da görüntüye yansıdı. Ambulans şoförü, uzun süre arkasından gitmek zorunda kaldığı kamyonu ileride geçerek yola devam etti.


Vali Abdullah Ayaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamyon şoförünün tespit edildiğini, hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını açıkladı.

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