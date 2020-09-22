Amerikalı gazeteci, kiralık aracın içinde ölü bulundu



İstanbul Karaköy'de şüpheli bir ölüm meydana geldi. Olayda, ABD'li gazeteci Andre Vltchek, kaldığı otelin önünde aracının içinde ölü bulundu

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Karaköy Kemankeş Sokak üzerinde bulunan ünlü bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57),Endonezya vatandaşı eşi Rossie İndira Vltchek ve bir şoförle birlikte İstanbul’dan kiraladığı VIP araç ile Karadeniz turuna çıktı. İstanbul’a dönüş yolunda da Sakarya’da eşine uyuyacağını söyledi.

Edinilen bilgilere göre akşam üstü kaldıkları otelin önüne geldiklerinde, gazeteci Andre Vltchek’i uyandırmak isteyen eşi, Vltchek’in hareket etmediğini gördü. Ardından da sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek’in öldüğünü belirledi. Sokak emniyet tarafından trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta yapmış oldukları inceleme sonucu belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçirdi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, araç da incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

Son günlerde hasta olan Vltchek’in ölüm nedeninin ise şeker, kalp ya da koronavirüs olabileceği iddia edildi.

Ayrıca Vltchek'in diyabet hastası ve sol ayağının felçli olduğu, düzenli olarak biri ağrı kesici iki ilaç kullandığı da kaydedildi.

"UYANDIRMAK İSTEDİM UYANMADI"

Polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçen olayla ilgili Amerikalı gazetecinin eşi Rossie İndira Vltchek de ifade vermek üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta polis merkezine götürüldü.

Rossie İndira Vitchek verdiği ifadede, "Ayın 5'inde Sırbistan'a gittik. 12'sinde Samsun'a geçtik. Samsun'un havasının iyi olduğunu söylediler. Sonra kiraladığımız araç ve 2 şoförle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktık. Kendisinin ayağında felç vardı. Ayrıca şeker hastalığı da mevcuttu. İki hap kullanıyordu. İstanbul'a yaklaştığımızda uyudu. Sabah da otelin önüne geldiğimizde kaldırmak istedim. Uyanmadı. Aracın şoförleri ambulansı aradı" dediği öğrenildi.