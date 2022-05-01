Anaokulu öğrencilerine şiddet uygulayan görevli tutuklandı



Uşak'ta yaşayan S.K. ve M.K. çifti, kent merkezindeki özel bir anaokuluna gönderdikleri 3 yaşındaki otizmli çocukları R.M.K'nin 22 Nisan'da okuldan geldiğinde vücudunda morluklar olduğunu gördü.

Uşak'ta bir ailenin, çocuklarının vücudunda morluklar olduğunu fark etmesi üzerine şikayet ettikleri özel bir anaokulunda çalışan yardımcı öğretmen, biri otizmli iki çocuğu darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Çocuklarının anaokulunda darbedildiğini düşünen aile, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince, aynı anaokulundaki 3 yaşındaki bir başka çocuğun da darbedildiği belirlendi.

Çocukları darbettiği gerekçesiyle anaokulunda yardımcı öğretmen olarak çalışan 19 yaşındaki S.C. gözaltına alındı.

S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan gözaltına alınan S.C'nin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.