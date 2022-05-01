Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Anaokulu öğrencilerine şiddet uygulayan görevli tutuklandı

Uşak'ta 2 çocuğu darp ettiği iddia edilen anaokulu çalışanı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01 Mayıs 2022 Pazar 23:20
Anaokulu öğrencilerine şiddet uygulayan görevli tutuklandı

Anaokulu öğrencilerine şiddet uygulayan görevli tutuklandı


Uşak'ta yaşayan S.K. ve M.K. çifti, kent merkezindeki özel bir anaokuluna gönderdikleri 3 yaşındaki otizmli çocukları R.M.K'nin 22 Nisan'da okuldan geldiğinde vücudunda morluklar olduğunu gördü.

Uşak'ta bir ailenin, çocuklarının vücudunda morluklar olduğunu fark etmesi üzerine şikayet ettikleri özel bir anaokulunda çalışan yardımcı öğretmen, biri otizmli iki çocuğu darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Çocuklarının anaokulunda darbedildiğini düşünen aile, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince, aynı anaokulundaki 3 yaşındaki bir başka çocuğun da darbedildiği belirlendi.

Çocukları darbettiği gerekçesiyle anaokulunda yardımcı öğretmen olarak çalışan 19 yaşındaki S.C. gözaltına alındı.

S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan gözaltına alınan S.C'nin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
AnaokuluUşak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu Nuripaşa mahallesinde silahlı çatışma
Zeytinburnu Nuripaşa mahallesinde silahlı çatışma
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlanıyor
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlanıyor
E-devlet hacklendi mi? | Emniyetten suç duyurusu
E-devlet hacklendi mi? | Emniyetten suç duyurusu
Kadına şiddet | Onlarca kişinin önünde kadına dayak
Kadına şiddet | Onlarca kişinin önünde kadına dayak
Kadir Gecesi alkol | Sosyal medyada linç edildi, işten atıldı
Kadir Gecesi alkol | Sosyal medyada linç edildi, işten atıldı
3 kişinin can verdiği fabrika geçen yıl mühürlenmiş
3 kişinin can verdiği fabrika geçen yıl mühürlenmiş
Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
Vernik fabrikasında patlama, 3 işçi can verdi
Vernik fabrikasında patlama, 3 işçi can verdi
Hande Fırat karalama haber yapanlara hukuk süreci başlatıyor
Hande Fırat karalama haber yapanlara hukuk süreci başlatıyor
Kedi katiline indirimsiz 2 yıl hapis cezası
Kedi katiline indirimsiz 2 yıl hapis cezası

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim