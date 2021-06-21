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Anastasiya Yazerskaya cinayeti | Katili ağlayarak kendini savundu

Antalya'da korkunç bir cinayete kurban giden Anastasiya Yazerskaya'nın katil zanlısı lise öğretmeni Ahmet Oğuz Özgür, mahkemede kendini ağlayarak savundu.

21 Haziran 2021 Pazartesi 18:44
Anastasiya Yazerskaya cinayeti | Katili ağlayarak kendini savundu

Anastasiya Yazerskaya cinayeti | Katili ağlayarak kendini savundu

Antalya'da dansçı arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gün haber alamayan A.D., polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı. Ekipler, 15 aydır Türkiye'de bulunan kadının kaybolduğu 8 Mart 2020 gecesinden itibaren bölgedeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Kadının en son 8 Mart gecesi saat 22.15 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Bir lisede öğretmenlik yapan Ahmet Oğuz Özgür, gözaltına alındı. 

Özgür, olayla ilgisi olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını iddia etti. Mobese görüntüsü gösterilince de tanıdığını itiraf etti.

CESEDİ GÖMÜLÜ BULUNDU

Ahmet Oğuz Özgür ifadesinde, 9 Mart Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki evinde uyandığında Anastasiya Yazerskaya'nın burnundan kan geldiğini gördüğünü, bunun üzerine suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını, kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını anlattı. Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının cesedini önce Lara bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü, korktuğu ve beğenmediği için Isparta yolu üzerindeki boş bir araziye gömdüğünü anlatan Özgür'ün gösterdiği yerde, Anastasiya Yazerskaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu. Adliyeye sevk edilen Ahmet Oğuz Özgür, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ahmet Oğuz Özgür, 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Özgür tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Salonda ise avukatları hazır bulundu. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Oğuz Özgür kimseyi öldürmediğini, işlemediği bir suçtan dolayı 1 yıl 3 aydır cezaevinde olduğunu söyledi. Özgür, "Şerefim üzerine yemin ederim ben kimseyi öldürmedim. Olaydan 10 gün sonra oğlumun nikahı olacağı için ambulans ve polis çağırmadım, hatalıyım. Engelli bir çocuğum var, bir diğer oğlum üniversite sınavına girecek. Ne olur şerefim üzerine bir kez daha yemin ediyorum, ben kimseyi öldürmedim. Oğlumun nikahı kıyıldıktan sonra gelip karakolda kendim polise durumu anlattım. Cesedin yerini söyledim" diyerek, gözyaşları içinde savunma yaptı.

ADLİ TIP ÜST KURUL RAPORU BEKLENECEK

Ahmet Oğuz Özgür'ün avukatları ise Anastasiya Yazerskaya'nın kesin ölüm nedenini belirlemek için Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklenen raporun uzun süredir gelmediğini söyledi. Avukatlar ayrıca müvekkillerinin ileride beraat edebileceğini öne sürerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme, avukatların tahliye talebini reddederek, Adli Tıp Üst Kurul raporunun beklenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

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