Anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayeti, Doktor sevgili tutuklandı



Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın, aynı hastanede görev yapan sevgilisi cinayet şüphesi ile tutuklandı. Sır ölümün arkasından doktor sevgilinin çıkması, Ayşe Karaman'ın çalıştığı hastanede şoke etkisi yarattı.. Karaman'ın ölü olarak bulunduğu evde yapılan aramada şüphe dolu çok sayıda özel ilaç bulundu. Doktor sevgilinin çalıştığı hastaneden getirdiği tahmin edilen ilaçları Ayşe Karaman'ın kullanma ihtimalinin son derece düşük olduğu bildiriliyor. Karaman'ın yakın çevresi genç kadının hayat dolu biri olduğunu belirterek intihar etmesi için bir nedeni olmadığını ifade ediyorlar.

Ankara'da, özel bir hastanede çalışan anestezi teknikeri Ayşe Karaman, erkek arkadaşı doktor Ö.T.'nin evinde ölü bulundu. Doktor sevgili, polis ve savcılıktaki ifadesinde, eve geldiğinde Karaman'ın cesedini bulduğunu öne sürdü. Ancak Ö.T.'nin beyanları çelişkili bulundu. Evde bulunan eczanede satılmayan anestezi ilaçlarıyla ilgili net bilgi veremeyen doktor Ö.T., 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara'da, özel bir hastanede çalışan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın sır ölümünde, erkek arkadaşı doktor Ö.T. (46) 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçen pazartesi Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, özel bir hastanede çalışan uzman doktor Ö.T., polisi arayarak, sabah saatlerinde geldiği evinde kız arkadaşı Ayşe Karaman'ı ölmüş olarak bulduğunu bildirdi.

YÜKSEK DOZDA İLAÇ ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ayşe Karaman'ın cesedi ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısı, evde yaptığı incelemede bol miktarda ağrı kesici ilaç ve ameliyat sırasında kullanılan anestezi ilacı buldu. Yapılan ilk incelemede, vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Karaman'ın yüksek dozda ilaç aldığı tespit edildi.

4 YILLIK İLİŞKİLERİ OLDUĞUNU ANLATTI

Gözaltına alınan doktor ifadesinde, Ayşe Karaman ile 4 yıllık ilişkileri olduğunu anlatarak, akşam arkadaşlarının evinde alkol aldıktan sonra eve döndüğünü, saat 04.00 sıralarında çalıştığı hastaneden acil bir ameliyat için çağrıldığını, sabah 08.30 sıralarında geri geldiğini ancak kız arkadaşının cesediyle karşılaştığını ifade etti.

DOKTORUN EVİNDE ECZANEDE BULUNMAYAN İLAÇLAR ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Ö.T., savcılık sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunduğu ve evde bulunan eczanede satılmayan anestezi ilaçlarıyla ilgili net bilgi vermediği için tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ö.T. 'cinayet' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.