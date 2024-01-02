Anıtkabir'de şeriat sloganları



Cumhuriyet düşmanları fırsat peşinde. Dün İsrail'i protesto edenlerin elinde taşıdığı hilafet bayraklarının ardından bugün de bir şahıs Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ortaya çıktı.

Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'e gelen bir kişi, cumhuriyete lanet okuyarak şeriat çağrısında bulundu. Şahısın, jandarma tarafından polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Anıtkabir’de

Kahrolsun Cumhuriyet

Lanet olsun Cumhuriyete

Şeriat gelecek, diyen bu şahısın akibeti ne oldu tutuklandı mı Ali Yerlikaya? @TC_icisleri @adalet_bakanlik @SiberayEGM pic.twitter.com/jCg5NwVttR — Seyhan♏️????❤️ (@bezdim_yeminle) January 2, 2024

30 Aralık tarihinde Anıtkabir'de meydana gelen olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi "Şeriat gelecek" şeklinde bağırmaya başladı. Sözcü TV'nin haberine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında cumhuriyete "lanet" okuyan şahıs, kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi.

Cumhuriyetin 100. yılında Anıtkabir önünde şeriat çağrısı yapan şahsın gözaltına alınıp alınmadığı bilinmezken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan söz konusu görüntülere sosyal medyada da tepki yağdı.