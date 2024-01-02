Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Anıtkabir'de şeriat sloganları

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen şeriatçı progpanda dönemi, İsrail'in Gazze topraklarında katliama girişmesini fırsat bilen çevreleri yeniden cesaretlendirdi. 

02 Ocak 2024 Salı 15:35
Anıtkabir'de şeriat sloganları






Anıtkabir'de şeriat sloganları


Cumhuriyet düşmanları fırsat peşinde. Dün İsrail'i protesto edenlerin elinde taşıdığı hilafet bayraklarının ardından bugün de bir şahıs Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ortaya çıktı.

Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'e gelen bir kişi, cumhuriyete lanet okuyarak şeriat çağrısında bulundu. Şahısın, jandarma tarafından polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

30 Aralık tarihinde Anıtkabir'de meydana gelen olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi "Şeriat gelecek" şeklinde bağırmaya başladı. Sözcü TV'nin haberine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında cumhuriyete "lanet" okuyan şahıs, kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi.

Cumhuriyetin 100. yılında Anıtkabir önünde şeriat çağrısı yapan şahsın gözaltına alınıp alınmadığı bilinmezken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan söz konusu görüntülere sosyal medyada da tepki yağdı.

Son Güncelleme: 02.01.2024 15:51
Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık önünde şüpheli şahıs vurularak durduruldu
Bakanlık önünde şüpheli şahıs vurularak durduruldu
Hilafet bayrağına tepki gösteren genci hedef gösterdiler
Hilafet bayrağına tepki gösteren genci hedef gösterdiler
AVM’de intihar girişimi | 'çocuklarım aç’ diyerek atladı
AVM’de intihar girişimi | 'çocuklarım aç’ diyerek atladı
Suud vatandaşı terör örgüdü liderini serbest bırakmışlar
Suud vatandaşı terör örgüdü liderini serbest bırakmışlar
Sakarya'da zincirleme kaza | 11 ölü, 57 yaralı var
Sakarya'da zincirleme kaza | 11 ölü, 57 yaralı var
İstanbul Viaport AVM'de yangın çıktı
İstanbul Viaport AVM'de yangın çıktı
Manisa'ya şehit ateşi düştü | Enes Budak'ı evine bayrak asıldı
Manisa'ya şehit ateşi düştü | Enes Budak'ı evine bayrak asıldı
Yozgat Şehit Ahmet Arslan'ın naaşını bekliyor
Yozgat Şehit Ahmet Arslan'ın naaşını bekliyor
Şehir Hastanesi'nde doktora saldırı, gözaltı var
Şehir Hastanesi'nde doktora saldırı, gözaltı var
Otoyolda rehine krizini Bakan Yerlikaya çözdü
Otoyolda rehine krizini Bakan Yerlikaya çözdü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim