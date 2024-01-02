Anıtkabir'de şeriat sloganları
Cumhuriyet düşmanları fırsat peşinde. Dün İsrail'i protesto edenlerin elinde taşıdığı hilafet bayraklarının ardından bugün de bir şahıs Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ortaya çıktı.
Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'e gelen bir kişi, cumhuriyete lanet okuyarak şeriat çağrısında bulundu. Şahısın, jandarma tarafından polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Anıtkabir’de— Seyhan♏️????❤️ (@bezdim_yeminle) January 2, 2024
Kahrolsun Cumhuriyet
Lanet olsun Cumhuriyete
Şeriat gelecek, diyen bu şahısın akibeti ne oldu tutuklandı mı Ali Yerlikaya? @TC_icisleri @adalet_bakanlik @SiberayEGM pic.twitter.com/jCg5NwVttR
Cumhuriyetin 100. yılında Anıtkabir önünde şeriat çağrısı yapan şahsın gözaltına alınıp alınmadığı bilinmezken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
Öte yandan söz konusu görüntülere sosyal medyada da tepki yağdı.