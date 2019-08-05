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Ankara Çankaya'da City Otel'de sabaha karşı yangın

Ankara'da, Çankaya ilçesinde City Hotel Residence saunasında çıkan yangın sonrası içeride mahsur kalan 28 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ankara Çankaya'da City Otel'de sabaha karşı yangın

Ankara'da, Çankaya ilçesinde City Hotel Residence saunasında çıkan yangın sonrası içeride mahsur kalan 28 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:35
Ankara Çankaya'da City Otel'de sabaha karşı yangın

Ankara Çankaya'da City Otel'de sabaha karşı yangın


Ankara'da otel yangınında facianın eşiğinden dönüldü. Çankaya'da bulunan City Hotel Residence'in saunasında meydana gelen yangın, otelde kalanlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın sırasında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. 

DUMAN TÜM OTELİ SARDI

Yangın, saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Birlik Mahallesi 412 Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı otelin saunasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, tüm saunayı etkisi altına alırken, dumanlar tüm oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.


PENCERELERİ KIRIP YARDIM İSTEDİLER

Otel müşterilerinden bazıları pencereleri kırıp, bazıları ise balkonlara çıkarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan müşterileri, uzanan merdiven yardımıyla pencere ve balkonlardan kurtardı. Daha sonra gaz maskelerini takan ekipler, en alt kattaki saunada meydana gelen yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye erleri, tüm odaları kontrol ettikten sonra içeride kimsenin kalmadığını tespit etti. Büyük paniğin yaşandığı yangında, dumandan etkilenen 2’si çocuk 10 kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DUMANI FARK EDEN KÖPEK, EVDEKİLERİ UYANDIRDI

Öte yandan, otelin hemen bitişiğindeki apartmanın zemin katı da yoğun duman altında kaldı. Burada oturan ve o saatte uyuyan bir çift, evde besledikleri köpeklerinin dumanı fark edip havlamasıyla uyandı. Ardından içerideki yoğun dumanı fark eden aile, köpeklerini de alarak evi terk etti. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından çift evlerine geri döndü.
Polis ve itfaiye ekipleri, kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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