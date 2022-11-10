Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişi öldürüldü

Ankara Akşam saatlerinde meydana gelen cinayet haberiyle sarsıldı. Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Polis incelemesinde cesetlerde bıçak izlerine rastlandı. İşte dehşetin detayları.

Örnek Mahallesi’nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

VALİLİLKTEN AÇIKLAMA

Kan donduran olayla ilgili Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.”