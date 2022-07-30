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Ankara'da Alevi kurumlarına peşpeşe saldırı

Ankara’da üç alevi kurumuna saldırı düzenlendi. Tahrik kokan saldırı konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:51
Ankara'da Alevi kurumlarına peşpeşe saldırı

Ankara'da Alevi kurumlarına peşpeşe saldırı


Ankara’da üç alevi kurumuna saldırı: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne saldırı düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, “Her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır” açıklamasını yaptı.


Bugün saat 16.30 sıralarında Ankara’daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nin ve Ana Fatma Cemevi’nin de saldırıya uğradığı öğrenildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü, üç olayda da saldırganın aynı kişi olduğunu açıkladı.

EMNİYET: GÖZALTINA ALINDI

Yapılan açıklama şöyle:

30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Son Güncelleme: 30.07.2022 23:52
Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara SaldırıAlevi Kurumlar
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