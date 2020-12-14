Ankara'da banka soygun girişimi | Bahisçi polis çıktı

Etimesgut'ta bir banka şubesini soymaya çalışan şüphelinin bir süre önce izne ayrılan polis memuru olduğu öğrenildi.

Ankara'da banka soygun girişimine adı karışan kişiyle ilgili yeni bilgiler açıklandı.

Etimesgut ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı banka soygunu girişimini özel harekat polisi M.A.’nın gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Ankara’da bir banka şubesini soymaya çalışan şüpheli M.A.’nın polis olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin bahis oynamasından dolayı yüklü miktarda borcunun olduğu ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi

Edinilen bilgilere göre, banka şubesine giren M.A, silahını aldığı güvenlik görevlisi A.Ö.’yü etkisiz hale getirdi.

Elindeki çantayı banka çalışanlarına uzatan M.A. silah tehdidiyle paraları çantaya koymalarını istedi. Çalışanların karşı çıkması üzerine M.A. bankadaki bir müşteriden paraları çantaya koymasını, banka görevlilerinden de ATM’de bulunan paraları da çıkarmasını istedi.

M.A. para dolu çantayla bankadan çıkacağı esnada dışarıdan bankaya gelen 66 yaşındaki C.S.Ç. üzerine atladı. Boğuşma sırasında M.A.’nın ateş açmasıyla C.S.Ç., yüzünden ve göğsünden ağır yaralandı.

Güvenlik görevlisi ve vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen M.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede çanta içerisinde 58 bin 695 TL, 2 bin 95 TL yırtılmış para, 11 bin 20 EURO 5 bin 838 ABD doları ele geçirildi.

Özel hareket polisi olduğu belirlenen M.A.’nın 7 Aralık’ta yıllık izne çıktığı, bahis oynamasından dolayı borcunun olduğu ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi.