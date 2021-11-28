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Ankara'da çocuk istismarcısı çifte 216 yıl hapis

2 kız çocuğuna erkek arkadaşı ile birlikte 'Kahvaltı' tuzağı kuran Dilek Ece Aydemir ile erkek arkadaşı Mustafa Saydam'ın yargılanmasına başlandı.

28 Kasım 2021 Pazar 06:48
Ankara'da çocuk istismarcısı çifte 216 yıl hapis

Ankara'da çocuk istismarcısı çifte 216 yıl hapis


Ankara Sincan'da 12 ve 13 yaşlarında iki kız çocuğunu evlerine kahvaltıya davet eden Dilek Ece Aydemir ile erkek arkadaşının kurduğu çirkin tuzağa toplam 216 yıl hapis cezası isteniyor. Günlük kiralık evlere götürülen iki kız çocuğuna alkol içirildiği, çocukların çığlığı üzerine bina görevlinin polise haber vermesiyle ortaya çıkan olayın ardından yakalanarak tutuklanmıştı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 12 ve 13 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu darbedip, cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklanan Mustafa Saydam (32) ile kız arkadaşı Dilek Ece Aydemir (18) hakkında 'çocuğa cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 108'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dilek Ece Aydemir, 2 ay önce meydana gelen olayda, apartmanda komşularının çocuğu N.U. (13) ile onun arkadaşı M.T. (12) adlı kızları "Kahvaltı yapacağız" diyerek, erkek arkadaşı Mustafa Saydam'ın yanına götürdü.

Mustafa Saydam ve Dilek Ece Aydemir, 2 kızı daha sonra taksiyle kiraladıkları eve götürdü. Mustafa Saydam'ın, evde zorla içki içirip, darbettiği 2 kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Binada görevli kapıcının sesler üzerine zile basmasının ardından Mustafa Saydam, 2 kızı bıraktı. M.T.'nin durumu anlattığı annesi F.T.'nin şikayeti üzerine Mustafa Saydam ile kız arkadaşı Dilek Ece Aydemir, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

108'ER YIL HAPİS TALEBİ

Saydam ve Aydemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar Saydam ve Aydemir hakkında, 2 kız çocuğuna karşı eylemlerinden ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 108'er yıl hapis talep edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklardan Dilek Aydemir, kızlarla kahvaltı yapmak için sözleştiklerini daha sonra bir kıyafet mağazasına gittiklerini, Sonra Mustafa’nın geldiğini ve hep beraber günübirlik kiralanan bir eve gittiklerini söyledi, taciz olayını görmediğini, başka bir odada olduğunu iddia etti. Özel bir firmada yüksek gerilim sistem teknikeri olarak çalışan Mustafa Saydam da suçlamayı kabul etmedi.
 

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