Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ankara'da fuhuş çetesi lideri kaçmak isterken yakalandı

Ankara ve çevresinde, yurt dışından gelen kadınlara iş bulma vaadiyle tuzak kurarak fuhuşa zorladığı iddia edilen çetenin lideri yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:42
Ankara'da fuhuş çetesi lideri kaçmak isterken yakalandı


Ankara'da fuhuş çetesi lideri kaçmak isterken yakalandı



Yurt dışından Türkiye'ye gelen kadınlara iş bulma vaadiyle tuzak kuran fuhuş çetesi kurucuları polis tarafından yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan çeteyi deşifre etti.

SENET İMZALATIP, TEHDİT ETTİLER

Edinilen bilgiye göre; Bilal B.'nin (40) lideri olduğu çetede, eşi Azra B. (22) ve eniştesi Mahmut A.'nın (52), pasaportlarını ellerinden aldıkları mağdurları, senet imzalatıp, tehditle fuhuşa zorladığı saptandı. Kadınların fotoğrafları ile katalog oluşturan şüphelilerin, internet üzerinden anlaştıkları müşterilere kadınları gönderdiği, istemeyen kadınları da darbettiği tespit edildi. 

16 SUÇ KAYDI VAR!

Şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. "Fuhuşa teşfik, aracılık ve zorlama" olmak üzere 16 suç kaydı bulunan Bilal B.'nin eski suçlarından hapis kararlarının onanacağını öğrenmesi üzerine Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a kaçmak için çalışma yaptığı öğrenildi. 15 yabancı uyruklu kadın, çetenin elinden kurtarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Fuhuş çetesiAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu'nda kaza | Sürücü baygınlık geçirdi, araç aşağı yola düştü
Zeytinburnu'nda kaza | Sürücü baygınlık geçirdi, araç aşağı yola düştü
Orman kundakçısı yangını canı istediği için çıkarmış
Orman kundakçısı yangını canı istediği için çıkarmış
Hizbullahçı teröristi cezaevinden serbest bırakmışlar
Hizbullahçı teröristi cezaevinden serbest bırakmışlar
Sosyal medya fenomeni, elektrik akımına kapılarak can verdi
Sosyal medya fenomeni, elektrik akımına kapılarak can verdi
Maseratili polis memurunun ölümünde soru işaretleri
Maseratili polis memurunun ölümünde soru işaretleri
Suriyeli insan kaçakçısı, yüzlerce istilacıyı sevabına getirmiş
Suriyeli insan kaçakçısı, yüzlerce istilacıyı sevabına getirmiş
Kirasını ödemeyen Suriyeli kiracı ev sahibini bıçakladı
Kirasını ödemeyen Suriyeli kiracı ev sahibini bıçakladı
Zihinsel engelli kızı Gebze'ye kaçıranlar tutuklandı
Zihinsel engelli kızı Gebze'ye kaçıranlar tutuklandı
Feshane'yi basmak isteyen grubu polis durdurdu
Feshane'yi basmak isteyen grubu polis durdurdu
Kayseri'de Cin çıkarma rezaleti | Davacıları cinlerle korkutmuş
Kayseri'de Cin çıkarma rezaleti | Davacıları cinlerle korkutmuş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim