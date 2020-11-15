Ankara'da hastane çalışanlarına çirkin saldırı



Pandemi yüzünden aylırdır devam eden mücadelede yorgun düşen sağlık çalışanları, hasta yakınlarının hedefi haline geldi. Ankara'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndesi sağlık çalışanlarına saldırının bir benzeri de dün gece saatlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde yaşandı. Geçirdiği kaza sonucu Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan hastanın yakınları, bilinmeyen bir nedenle sağlık çalışanlarına karşı saldırı eyleminde bulundu. Sağlık çalışanları da yoğun bakımda kapının arkasına tıbbi cihazlarla barikat kurarak kendilerini korumaya aldı. Hasta yakınlarına ilk müdahaleyi özel güvenlik görevlileri yaptı. Daha sonra gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta yakınları sakinleştirildi. Olaya karışan 5 kişi gözlatına alındı.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNE ŞİDDETİ KINIYORUZ"

Sağlık çalışalarının tıbbi cihazlarla barikat kurup, korku içinde beklerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) Twitter hesabından söz konusu olaya ilişkin videolar paylaşılarak, duruma tepki gösterildi. 'Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz' notu ile paylaşılan mesajda, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

BİLİM KURULU ÜYESİ KINADI

AYNI HASTANEDE BU İLK DEĞİL

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Akın Kaya da saldırıyı Twitter hesabından kınadı. Kaya, "Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde dün gece sağlık çalışanlarımıza yapılan çirkin saldırı ve şiddeti kınıyoruz..Olayla ilgili adli süreçler başlatılmış olup suçluların gerekli cezayı almalarını bekliyoruz" dedi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de geçen 22 Eylül'de hasta yakınları yine sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Sağlık çalışanları, saldırıdan korunmak için kapının arkasında birakat kurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda iddianame düzenlenmiş ve olaya karışan 5 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak." ifadelerini kullandı.