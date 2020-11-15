Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ankara'da hastane çalışanlarına çirkin saldırı

Salgın nedeniyle aylardır hastaneden çıkamayan sağlık çalışanları, sorumsuz hasta yakınlarının saldırısı karşısında ne yapacağını şaşırdı.

15 Kasım 2020 Pazar 06:55
Ankara'da hastane çalışanlarına çirkin saldırı

Ankara'da hastane çalışanlarına çirkin saldırı


Pandemi yüzünden aylırdır devam eden mücadelede yorgun düşen sağlık çalışanları, hasta yakınlarının hedefi haline geldi. Ankara'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndesi sağlık çalışanlarına saldırının bir benzeri de dün gece saatlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde yaşandı. Geçirdiği kaza sonucu Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan hastanın yakınları, bilinmeyen bir nedenle sağlık çalışanlarına karşı saldırı eyleminde bulundu. Sağlık çalışanları da yoğun bakımda kapının arkasına tıbbi cihazlarla barikat kurarak kendilerini korumaya aldı. Hasta yakınlarına ilk müdahaleyi özel güvenlik görevlileri yaptı. Daha sonra gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta yakınları sakinleştirildi. Olaya karışan 5 kişi gözlatına alındı.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNE ŞİDDETİ KINIYORUZ"

Sağlık çalışalarının tıbbi cihazlarla barikat kurup, korku içinde beklerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) Twitter hesabından söz konusu olaya ilişkin videolar paylaşılarak, duruma tepki gösterildi. 'Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz' notu ile paylaşılan mesajda, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

BİLİM KURULU ÜYESİ KINADI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Akın Kaya da saldırıyı Twitter hesabından kınadı. Kaya, "Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde dün gece sağlık çalışanlarımıza yapılan çirkin saldırı ve şiddeti kınıyoruz..Olayla ilgili adli süreçler başlatılmış olup suçluların gerekli cezayı almalarını bekliyoruz" dedi. 

AYNI HASTANEDE BU İLK DEĞİL

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de geçen 22 Eylül'de hasta yakınları yine sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Sağlık çalışanları, saldırıdan korunmak için kapının arkasında birakat kurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda iddianame düzenlenmiş ve olaya karışan 5 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı
Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı
Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı
Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı
Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı
Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı
Tuğba Tokbaş cinayeti | Sevgilisi suçunu itiraf etti
Tuğba Tokbaş cinayeti | Sevgilisi suçunu itiraf etti
Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş
Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş
Çürük meyvelerden meyve suyu görüntüsü mide bulandırdı
Çürük meyvelerden meyve suyu görüntüsü mide bulandırdı
Tarlada define bulduk mesajıyla gelen dolandırıcılık
Tarlada define bulduk mesajıyla gelen dolandırıcılık
Gizli kamera koyunca ortaya çıktı | Öteki kadın, kocası çıktı
Gizli kamera koyunca ortaya çıktı | Öteki kadın, kocası çıktı
Otomobil dolandırıcılarından fotomontajlı tuzak
Otomobil dolandırıcılarından fotomontajlı tuzak
Pınar Gültekin cinayeti | Katilden iğrenç savunma
Pınar Gültekin cinayeti | Katilden iğrenç savunma

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim