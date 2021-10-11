Ankara'da iki kardeşin öldürülmesinin altından yasak aşk çıktı



Ankara'da cesetleri 9 yıl sonra hobi bahçesine gömülmüş halde bulunan iki kardeş Özgür Çağkan Barış Karaoğlu ve Oğulcan Bertan Karaoğlu'nun, annesi Fahriye G. ile sevgilisi İbrahim T. ve onun oğlu olan A.T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.



Cinayetin, Fahriye G. ile İbrahim T. arasında yaşanan yasak aşkın anlaşılmaması için gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ankara'da 2011 yılından beri kayıp olarak aranan ağabey Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013 yılından beri kendisinden haber alınamayan kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu’nun bulunamamasının ardından iki kardeşin öldürülme ihtimali üzerinde duran Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin konuyu devralması üzerine kurulan özel ekiplerce konunun aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ve 2010 yılından itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, cinayeti kardeşlerin annesi olan Fahriye G. ve sevgili İbrahim T. ile oğlu A.T.’nin işleyebileceği üzerinde çalışmalarını yoğunlaşarak harekete geçti.

Üç şahsı yakın takibe alan ekipler, Fahriye G. ve sevgilisi İbrahim T.’nin 2009 yılında Ayaş ilçesindeki hobi bahçelerinden arsa aldığını fakat üzerinden çok zaman geçmeden ederinin çok altında sattığını tespit etti.

Tespit üzerine şahısları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şahısların kendi aralarında yapmış olduğu telefon görüşmelerinde şifreli bir şekilde hobi bahçesinden bahsettiklerini saptayarak söz konusu bahçelerden kılık değiştirme yöntemiyle ev kiraladı.

Kendi bahçesine gelen İbrahim T.’ye yardım etme bahanesiyle komşuluk ilişkisi geliştiren Cinayet Büro ekipleri, cinayetin yasak aşk cinayeti olup olmasının belirlenmesi üzerine İbrahim T.’nin bahçesinde gizlice ceset arama çalışmaları yürüttü.

Diğer şüpheli A.T.’nin de Kütahya’ya taşındığını belirleyen ekipler, şüphelinin telefon takibine takılmamak için sürekli farklı hatlardan görüşmeler yaptığını tespit etti.

CANİ ANNE VE SEVGİLİSİ SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüphelileri, Ankara ve Kütahya illerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla yakalayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette alınan ifadelerinde suçlarını itiraf eden zanlılardan İ.T., Oğulcan Bertan Karaoğlu’nu 2010 yılında piknik yapma bahanesiyle hobi bahçesine götürdüğünü ve pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğünü, cesedi de cinayetin işlendiği hobi bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Zanlılar, olayın ardından 1 sene geçmesinin üzerinden abisinin nerede olduğunu sorgulayan küçük kardeş Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu ise annesi Fahriye G. tarafından yemeğine uyku hapı konulduğu, ardından da İbrahim T. ile A.T. tarafından başına inşaat demiriyle vurarak öldürdüklerini ve aynı hobi bahçesine çukur kazarak gömdüklerini itiraf etti.

Bahse konu hobi bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında iki gence ait olduğu belirlenen kemik parçalarının bulunduğu, ikinci cinayetin işlendiği oda ile 22 farklı noktada yapılan çalışmalarda öldürülen iki gence ait olan izlerin bulunduğu belirtildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Zanlıları yakalamak için bir sene önceden çalışmalara başlayan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatmakta uzman olan polis ekiplerince şüphelilerin suçlarını itiraf etmeleri için geçtikleri yerlere kayıp gençlerin fotoğraflarını yerleştirdikleri, yanlarına komşu olarak sızıp güvenlerini kazanıp psikolojik yöntemler uyguladıkları ifade edildi.