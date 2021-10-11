Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ankara'da iki kardeşin öldürülmesinin altından yasak aşk çıktı

Anne Fahriye G. ile sevgilisi İbrahim T ve oğlu A.T. tarafından hunharca katledilen Özgür Çağkan Barış Karaoğlu ve Oğulcan Bertan Karaoğlu cinayetinin yasak aşk yüzünden işlendiği belirlendi.

11 Ekim 2021 Pazartesi 19:45
Ankara'da iki kardeşin öldürülmesinin altından yasak aşk çıktı

Ankara'da iki kardeşin öldürülmesinin altından yasak aşk çıktı


Ankara'da cesetleri 9 yıl sonra hobi bahçesine gömülmüş halde bulunan iki kardeş Özgür Çağkan Barış Karaoğlu ve Oğulcan Bertan Karaoğlu'nun, annesi Fahriye G. ile sevgilisi İbrahim T. ve onun oğlu olan A.T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.


Cinayetin, Fahriye G. ile İbrahim T. arasında yaşanan yasak aşkın anlaşılmaması için gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ankara'da 2011 yılından beri kayıp olarak aranan ağabey Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013 yılından beri kendisinden haber alınamayan kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu’nun bulunamamasının ardından iki kardeşin öldürülme ihtimali üzerinde duran Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin konuyu devralması üzerine kurulan özel ekiplerce konunun aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ve 2010 yılından itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, cinayeti kardeşlerin annesi olan Fahriye G. ve sevgili İbrahim T. ile oğlu A.T.’nin işleyebileceği üzerinde çalışmalarını yoğunlaşarak harekete geçti.

Üç şahsı yakın takibe alan ekipler, Fahriye G. ve sevgilisi İbrahim T.’nin 2009 yılında Ayaş ilçesindeki hobi bahçelerinden arsa aldığını fakat üzerinden çok zaman geçmeden ederinin çok altında sattığını tespit etti.

Tespit üzerine şahısları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şahısların kendi aralarında yapmış olduğu telefon görüşmelerinde şifreli bir şekilde hobi bahçesinden bahsettiklerini saptayarak söz konusu bahçelerden kılık değiştirme yöntemiyle ev kiraladı.

Kendi bahçesine gelen İbrahim T.’ye yardım etme bahanesiyle komşuluk ilişkisi geliştiren Cinayet Büro ekipleri, cinayetin yasak aşk cinayeti olup olmasının belirlenmesi üzerine İbrahim T.’nin bahçesinde gizlice ceset arama çalışmaları yürüttü.

Diğer şüpheli A.T.’nin de Kütahya’ya taşındığını belirleyen ekipler, şüphelinin telefon takibine takılmamak için sürekli farklı hatlardan görüşmeler yaptığını tespit etti.

CANİ ANNE VE SEVGİLİSİ SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüphelileri, Ankara ve Kütahya illerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla yakalayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette alınan ifadelerinde suçlarını itiraf eden zanlılardan İ.T., Oğulcan Bertan Karaoğlu’nu 2010 yılında piknik yapma bahanesiyle hobi bahçesine götürdüğünü ve pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğünü, cesedi de cinayetin işlendiği hobi bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Zanlılar, olayın ardından 1 sene geçmesinin üzerinden abisinin nerede olduğunu sorgulayan küçük kardeş Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu ise annesi Fahriye G. tarafından yemeğine uyku hapı konulduğu, ardından da İbrahim T. ile A.T. tarafından başına inşaat demiriyle vurarak öldürdüklerini ve aynı hobi bahçesine çukur kazarak gömdüklerini itiraf etti.

Bahse konu hobi bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında iki gence ait olduğu belirlenen kemik parçalarının bulunduğu, ikinci cinayetin işlendiği oda ile 22 farklı noktada yapılan çalışmalarda öldürülen iki gence ait olan izlerin bulunduğu belirtildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Zanlıları yakalamak için bir sene önceden çalışmalara başlayan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatmakta uzman olan polis ekiplerince şüphelilerin suçlarını itiraf etmeleri için geçtikleri yerlere kayıp gençlerin fotoğraflarını yerleştirdikleri, yanlarına komşu olarak sızıp güvenlerini kazanıp psikolojik yöntemler uyguladıkları ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sena Altan cinayeti | Bıçakla öldürdü, canına kıydı
Sena Altan cinayeti | Bıçakla öldürdü, canına kıydı
Karkamış'a Suriye'den havanlı saldırı | Tansiyon yükseliyor
Karkamış'a Suriye'den havanlı saldırı | Tansiyon yükseliyor
Afyon'da öğrenci servisi devrildi, 5 öğrenci öldü
Afyon'da öğrenci servisi devrildi, 5 öğrenci öldü
Satırla saldıran sevgilisinin serbest bırakılması için olay çıkardı
Satırla saldıran sevgilisinin serbest bırakılması için olay çıkardı
Yasemin Uzunçelebi olayı | Yatağında saldırıya uğradı
Yasemin Uzunçelebi olayı | Yatağında saldırıya uğradı
Lüks otelin yakıt tankı patladı, yangın güçlükle söndürüldü
Lüks otelin yakıt tankı patladı, yangın güçlükle söndürüldü
Gaziosmanpaşa'da feci kaza, 3 kişi can verdi 
Gaziosmanpaşa'da feci kaza, 3 kişi can verdi 
Sonay Kurucu olayı | Dolandırmak için buluştuğu adama aşık oldu
Sonay Kurucu olayı | Dolandırmak için buluştuğu adama aşık oldu
Ayşegül Ünlü olayı | Çamaşırlarını yıkayan, ütüsünü yapan kocasını bırakıp kaçtı
Ayşegül Ünlü olayı | Çamaşırlarını yıkayan, ütüsünü yapan kocasını bırakıp kaçtı
Üniversiteli Gülşah Kemal'in annesi, kızını kaçıran adama isyan etti
Üniversiteli Gülşah Kemal'in annesi, kızını kaçıran adama isyan etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim