Ankara'da kızını öldürüp yol kenarına atan baba teslim oldu



Ankara gece yarısı meydana vahşi cinayete sahne oldu. Kan konduran cinayetin ardından polise giderek teslim olan katil zanlısı babanın itirafı polis ekiplerini dehşete düşürdü. Çubuk'ta katil zanlısı baba, lise öğrencisi kızını öldürerek yol kenarına attı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Polise teslim olan babası H.Yıldız'ın, erkek arkadaşı olduğunu öğrenerek kızını öldürdüğü ileri sürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.



Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

Edinilen ilk bilgilere göre; H.Yıldız'ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.