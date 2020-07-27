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Ankara'da korkutan yangın | Mansur Yavaş dehşet dolu anlara tanık oldu

Ankara Çankaya'da yeni yapılan yüksek bir iş merkezinin dış cephe kaplaması alev aldı. İtfaiyenin anında müdahale ettiği yangın yerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da gelerek alevlerle mücadeleye tanık oldu.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:27
Ankara'da korkutan yangın | Mansur Yavaş dehşet dolu anlara tanık oldu

Ankara'da korkutan yangın | Mansur Yavaş dehşet dolu anlara tanık oldu



Dış cephe kaplamaları özellikle yüksek binalarda yangınlara neden oluyor. Daha önce İstanbul'da üç hastanenin dış cephe kaplamasında çıkan yangınlara bir yenisi Ankara'da eklendi. Cam kaplamaların alev aldığı Çankaya'daki iş merkezine büyükşehir belediye itfaiyesi müdahale ederken, alev alev yanan parçaların düşmesi çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangınla mücadele devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. 

AYangınla ilgili açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Dış cephede kompozit malzemelerde çıkan bir yangın söz konusu. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatıldı" dedi.


Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıktı. İş merkezinin 5'inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.


Edinilen ilk bilgilere göre yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı.


Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

ANKARA VALİSİ: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden yangına ilişkin bilgi alan Vali Şahin, gazetecilere açıklamada bulundu.

Şahin, yangının dış cephede meydana geldiğini belirterek, "İtfaiye daire başkanından aldığım bilgiye göre, içeriye herhangi bir sirayet yok. İçeride gerekli tahliyeler tamamlanmış ama bütün katlarda itfaiye ekiplerimiz tek tek kontrol yapıyorlar. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma, ya da can kaybı ile ilgili bilgi gelmedi. İnşallah sonuna kadar gelmeyeceğini umut ediyoruz. Ama emniyet ve itfaiye ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getiriyorlar. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda. Ankara´mıza geçmiş olsun" dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangına ilişkin açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde çıkan yangının ihbarının saat 17.27'de Ankara İtfaiyesine ulaştığını açıkladı.

İtfaiye ekiplerinin saat 17.36'da yangına müdahale etmeye başladığı kaydedilen açıklamada, 8 farklı istasyon ekibi ve 20 su ikmal aracıyla yangına müdahaleye devam edildiği belirtildi. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

DIŞ CEPHEDEKİ MALZEMELERİN YANICI OLMAMASI GEREKİYOR

İstanbul Eski İtfaiye Daire Başkanı Prof.Dr.Abdurrahman Kılıç, çıkan yangınla ilgili şunları kaydetti: "Bu tür yangınlarda dış cephede kullanılan malzemelerin mutlaka zor yanıcı olması gerekiyor. Yüksek binalarda yangın itfaiye ile değil daha önce alınan önlemlerle söndürülür. Daha önce İstanbul'da birkaç binada da bu şekilde yangınlar çıktı. Ayrıca bu tip binalarda otomatik algılama sistemi olmalı. Bu yangın dış cephedeki malzemelerin uygun olamamasından dolayı büyüdü."

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