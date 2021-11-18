Ankara'da patlama oldu | Çöken binada 2 kişi can verdi



Keçiören Kuyubaşı Mahallesi'nde doğalgaz ya da LPG tüpünden kaynaklandığı bildirilen patlama nedeniyle binanın büyük bölümü çöktü. Çok sayıda vatandaş enkazdan çıkarıldı, arama çalışmaları sürdürülürken yaralı vatandaşlar hastanelere kaldırıldı. Patlamada ağır yaralı iki çocuktan biri kurtarılamadı can verdi. Çöken binada can veren çocuğun babasının da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2021

6 kişilik iki aileden iki çocuğun ağır yaralı olduğu öğrenildi. Ağır yaralı çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Ankara itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 3 katlı bina içerisindeki tüm mutfaklarında patlamanın meydana geldiği bilgisi verildi. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı kesinleşti.

Halen 5 yaralının hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildiriliyor.

Çöken binada 11 daire olduğu, dairelerin büyük bölümünün boş olduğu açıklandı. Kentsel dönüşüme tabi bölgede olduğu için boşaltılan binada Afgan ve Irak uyruklu ailelerin kaldığı açıklandı.

Ruhsatlı ve iskanı bulunan binada kaç ailenin oturduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

Vali Şahin binada doğalgazın bulunduğunu ancak bazı ailelerin Tüpgaz kullandığını işaret etti

Olay yerinde çok sayıda polis ve korturma ekibinin incelemesi sürüyor

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı mahallesinde bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı. 60 yıl önce yapılan binanın çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi geldi.



KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamaya ilişkin şunları söyledi:

"Bu kadar bir hasar olmaz. Doğal gaz patlaması gibi gözüküyor. Bir kat olduğu gibi çökmüş durumda, altı yaralımız var ikisi çocuk. İnşallah hayati tehlikesi olan, ölen olmaz. Binanın dörtte biri göçmüş durumda. Arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. 60 yıllık bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Zemin artı iki kattan oluşuyor. Deprem olmuş gibi çökmüş durumda."

OLAYDA 6 YARALI VAR, KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Patlamanın ardından enkazın olduğu bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ile itfaiye aracı sevk edildi. Çok sayıda apartman sakini, oluşan göçükten kurtarıldı.

Patlama sonrası yetkililer ilk belirlemelere göre 6 vatandaşın yaralandığını duyurdu.



Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.