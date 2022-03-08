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Ankara'da sahte emlakçılara operasyon, 37 gözaltı var

Ankara'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşları tapu dairelerinde devir işlemi sırasında, birlikte çalıştıkları kamu görevlisinin yardımıyla dolandıran çete üyesi 37 kişi sorgulanıyor.

08 Mart 2022 Salı 11:57
Ankara'da sahte emlakçılara operasyon, 37 gözaltı var

Ankara'da sahte emlakçılara operasyon, 37 gözaltı var

Ankara'da, açtıkları paravan emlak ofisleri üzerinden 29 kişiyi 'ev sahibi yapma' vaadiyle 3 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 37 şüpheli, polisin düzenlediği 'avcı emlakçılar' operasyonuyla gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ve Altındağ ilçelerinde sözde emlak ofisleri açarak vatandaşları 'ev sahibi yapma' vaadiyle dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 4 ay süren çalışmalar sonucu şüphelilere yönelik eş zamanlı 'avcı emlakçılar' operasyonu düzenlendi. 


36 ev 7 iş yeri olmak üzere toplam 43 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda delil niteliğindeki malzemelere el koyuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.


3 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER


Şüphelilerin devir işlemleri için gittiği tapu müdürlüklerinde tanıdıkları memurlarla işlem yaptıkları belirlendi. Ev alacak kişileri memurlar aracılığıyla oyalayan şüphelilerin bu süre zarfında ev parasını aldıkları ancak satışı gerçekleştirmedikleri saptandı. Şüphelilerin, paralarını geri almak isteyenleri de emlak ofislerinde zorla alıkoyarak darbettikleri ve polise ihbarda bulunmamaları için tehdit ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin bu şekilde 29 kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 3 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca çete üyelerinin deşifre olan emlak ofislerini kapatarak, farklı isimde yeni emlak ofisleri açtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri haksız kazançları uyuşturucu ticaretinde kullandıkları saptandı. 


 

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AnkaraOperasyonEmlakçı
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