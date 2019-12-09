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Ankara'da üçkağıtçılar çetesine şok baskın, 9 tutuklama

Ankara'nın kalabalık yollarında tabureler üstünde 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatan üç kağıtçılar çetesinin 10 üyesi operasyonla yakalandı, 9 tutuklama var.

Ankara'da üçkağıtçılar çetesine şok baskın, 9 tutuklama

Ankara'nın kalabalık yollarında tabureler üstünde 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatan üç kağıtçılar çetesinin 10 üyesi operasyonla yakalandı, 9 tutuklama var.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:42
Ankara'da üçkağıtçılar çetesine şok baskın, 9 tutuklama


Ankara'da üçkağıtçılar çetesine şok baskın, 9 tutuklama


Ana yollarda kalabalık caddelerde tezgah açarak kaldırım üstü kumar oynatan, vatandaşları 'yüksek kazanç' vaadiyle ayak üstü tuzağa düşüren üçkağıtçılar çetesine yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı. Teknik takip sonucu düzenlenen operasyon sonrası üçkâğıt' çetesine 'joker' operasyonunda 9 tutuklama var.
Ankara'da, açtıkları tezgahlarla birçok kişiyi dolandıran çete, polisin 'joker' adını verdiği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsine alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı yerlerinde 'üçkâğıt tezgâhı' açarak vatandaşları dolandıran çeteyi takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, 5'er kişiden 2 gruba ayrılan şüphelilerin aralarındaki görev dağılımını tespit etti.


HEPSİNİN BİR GÖREVİ VAR

Edinilen bilgilere göre grupların, vatandaşı oyuna yönlendiren 'iknacı', polisi gözetleyen 'gözcü', kazanıyormuş gibi gösterilen 'oyuncu', kâğıtları dizen 'üçkâğıtçı' ve mağduru, "Polise gitme, bunlar zaten mafya. Boş yere başını belaya sokarsın" gibi sözlerle uzaklaştıran 'uğurlayıcı'dan oluştuğu tespit edildi.

POLİS İKİ AY BOYUNCA TAKİP ETTİ

10 şüpheli, polisin 2 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ev hapsine alındı.

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