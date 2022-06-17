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Ankara'dan Tahran'a terör saldırısı uyarısı

Bir grup İranlı ajanın, Türkiye'de İsrail vatandaşlarını hedef alan terörist saldırıya hazırlandığı iddiası tartışılıyor. İsrail basını Ankara'nın Tahran'ı sert bir dille uyardığını yazdı.

17 Haziran 2022 Cuma 11:45
Ankara'dan Tahran'a terör saldırısı uyarısı

Ankara'dan Tahran'a terör saldırısı uyarısı 


İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye turist olarak gelen vatandaşlarını acilin ülkeyi terk etmesi uyarısının ardından yeni iddialar ortaya atıldı. Türkiye'yi, Suriye, Yemen, İran gibi ülkeler yönelik seyahat kısıtlaması uygulayan İsrail hükümeti, 'İranlı terör hücresi yakalanana dek Türkiye'ye gidilmemesi" konusunda vatandaşlarını yeniden uyardı. 

İRAN'DAN İNTİKAM SALDIRISI

İsrail’in İran’ın olası intikam saldırıları nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısında bulunmasının yankıları sürüyor. İsrail basını, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının “ülkedeki İranlı terör hücresi yakalanana dek” devam edeceğini yazdı. Türkiye’deki bir İsrailli turistle ilgili bir iddia da ortaya atıldı.

İranlı bazı üst düzey yetkililerin öldürülmesi sonrasında Tahran-Tel Aviv hattında gerilim tırmanırken, İsrail yönetiminin geçen hafta vatandaşlarına yaptığı “Türkiye'ye gitmeyin, İran'ın suikastına uğrayabilirsiniz” çağrısının yankıları sürüyor.

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei’nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran’ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'daki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısı yaparak “İsraillilere gerekmedikçe İstanbul'a ve Türkiye'ye gitmeme çağrısı yapıyoruz. Eğer İstanbul'daysanız derhal İsrail'e dönün, İstanbul'a uçuş planınız varsa iptal edin. Hiçbir seyahat hayatınızdan değerli değildir” demişti.

İsrail’in Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına yanıt veren Dışişleri Bakanlığı ise, “Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır” açıklaması yapmıştı.

Son olarak İsrail basını, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının “ülkedeki İranlı terör hücresi yakalanana dek” devam edeceğini yazdı. Ülkenin önde gelen yayın organlarından Times of Israel'in haberine göre, İsrailli ve Türk güvenlik görevlileri hâlâ ülkede olduğu düşünülen İranlı ajanları yakalamaya ve olası saldırıları önlemeye çalışıyor.

“KAÇIRILAN BİR İSRAİLLİ KAÇMAYI BAŞARDI”

İsrail televizyonu Channel 13, Türkiye'deki bir İsraillinin kaçırıldıktan sonra kaçmayı başardığı iddiasını da ortaya attı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, hafta başında Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını İran, Afganistan ve Yemen gibi ülkeler için uygulanan en üst düzeye çıkarmıştı. İran'ın Türkiye’deki bazı İsrail vatandaşlarına saldırı girişimlerinin engellendiği iddiası da gündeme gelmişti

İsrail basını ayrıca, Türkiye'nin İran'ı çok sert ve net bir dille uyardığını ve “Topraklarımızda başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine izin vermeyeceğiz” mesajı gönderdiğini öne sürmüştü.

Öte yandan İsrail hükümetinin “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısına rağmen çok sayıda İsrailli tatilcinin Türkiye tatillerini iptal etmemesi de ülkede tartışma yaratıyor.

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İsrailUyarıTürkiyeİranTahranAnkara
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