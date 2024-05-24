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Ankara metrosunu karalamak için kova ile su taşımışlar

Son günlerde sosyal medya üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni karalamaya çalışan bir grubun, kovalı sabotajı güvenlik kameralarına takıldı.

24 Mayıs 2024 Cuma 16:26
Ankara metrosunu karalamak için kova ile su taşımışlar






Ankara metrosunu karalamak için kova ile su taşımışlar


Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan sosyal medya trolleri, kovalarla su çekerek kurdukları sabotaj kayıtları güvenlik kameralarında ortaya çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 'Söğütözü Metrosu'nda her yağışta su basıyor' haberlerine ilişkin, "Görüntüler incelendiğinde, bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır'' açıklamasını yaptı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla “Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor” başlığıyla medyaya servis edilen haberleri yalanladı.

Paylaşımdaki videoda bir yurttaşın metro istasyonunda kovada biriken suyu yere dökerek video çektiği görülürken açıklamada “Bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yere kovayla su döken şahsın görüntüleri paylaşıldı. 
 

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara MetrosuAbbMansur Yavaş
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