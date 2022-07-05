Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ankara Valiliği, Yeniden Refah Partisi'ne garanti vermiş

Ankara Kuğulu Park’ta yapılmak istenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Yürüyüşe geçmek steyen gruba biber gazı sıkıldı. Müdahale sırasında çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

05 Temmuz 2022 Salı 21:43
Ankara Valiliği, Yeniden Refah Partisi'ne garanti vermiş

Ankara Valiliği, Yeniden Refah Partisi'ne garanti vermiş

Ankara'da yapılması planlanan onur yürüyüşünün engellenmesi için valiliğe başvuran Yeniden Refah Partisi il başkanlığına, "Garanti" verildiği ortaya çıktı

Ankara Kuğulu Park’ta yapılmak istenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Yürüyüşe geçmek steyen gruba biber gazı sıkıldı. Müdahale sırasında çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan yürüyüşü hedef alan Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, Ankara Valiliği tarafından bizzat aranarak yürüyüşe izin verilmeyeceği bilgisinin kendisine aktarıldığını söyledi.

Yürüyüşe "LGBT'ye geçit yok. Yürütmeyeceğiz" diyerek hedef alan Melih Güner'in sosyal medya hesabından Ankara Valiliği'ne teşekkür ettiği mesajı şöyle: 

"Ankara Valiliğimize, Bugün yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne kesinlikle izin vermeyeceğini bizzat arayarak belirttikleri için teşekkür ediyorum."
 

Anahtar Kelimeler:
Valilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılmaz Özdil'den Mehmet Cengiz'e önemli mesaj
Yılmaz Özdil'den Mehmet Cengiz'e önemli mesaj
Mehmet Cengiz, Sedat Peker'e 5 milyon dolar göndermiş
Mehmet Cengiz, Sedat Peker'e 5 milyon dolar göndermiş
Karaman'da eskort operasyonu | 197 erkeği tuzağa düşürmüşler
Karaman'da eskort operasyonu | 197 erkeği tuzağa düşürmüşler
Lüleburgaz'da feci kaza, 6 can kaybı var
Lüleburgaz'da feci kaza, 6 can kaybı var
İstanbul İzmir Otoyolu'nda kaza, 5 can kaybı var
İstanbul İzmir Otoyolu'nda kaza, 5 can kaybı var
Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı
Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı
Göçmen kaçakçısı aracı güvenlik güçlerinin üstüne sürdü, 1 kişi öldü
Göçmen kaçakçısı aracı güvenlik güçlerinin üstüne sürdü, 1 kişi öldü
Beyşehir Isparta yolunda feci kaza, 5 can kaybı var
Beyşehir Isparta yolunda feci kaza, 5 can kaybı var
Düğün magandaları, ambulansa yol vermedi
Düğün magandaları, ambulansa yol vermedi
Orman yangını bölgesinde kibrit kutuları bulundu
Orman yangını bölgesinde kibrit kutuları bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim