Ankara Valiliği, Yeniden Refah Partisi'ne garanti vermiş
Ankara'da yapılması planlanan onur yürüyüşünün engellenmesi için valiliğe başvuran Yeniden Refah Partisi il başkanlığına, "Garanti" verildiği ortaya çıktı
Ankara Kuğulu Park’ta yapılmak istenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Yürüyüşe geçmek steyen gruba biber gazı sıkıldı. Müdahale sırasında çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Yürüyüşe "LGBT'ye geçit yok. Yürütmeyeceğiz" diyerek hedef alan Melih Güner'in sosyal medya hesabından Ankara Valiliği'ne teşekkür ettiği mesajı şöyle:
"Ankara Valiliğimize, Bugün yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne kesinlikle izin vermeyeceğini bizzat arayarak belirttikleri için teşekkür ediyorum."