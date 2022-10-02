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Ankara'da Amini protestosunda 5 kadına gözaltı

Başörtüsü yüzünden öldürülen Mahsa Amini için kadınlar tarafından Ankara'da kadınların düzenlediği İran karşıtı eyleme polis müdahale etti, 5 kadın gözaltına alındı.

02 Ekim 2022 Pazar 19:02
Ankara'da Amini protestosunda 5 kadına gözaltı


Ankara'da Amini protestosunda 5 kadına gözaltı

Ankara polisi, İran rejimini protesto eden kadınlara müdahale etti. Ahlak polisleri tarafından öldürülen Amini'yi anmak, İran yönetimini protesto etmek isteyen kadın eylemcilere karşı polis zor kullandı.

Ankara Kadın Platformu’nun, İran’da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesini protesto etmek için yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Beş kadın gözaltına alındı. Polis, bazı kadınları, gözaltı aracına yerde sürükleyerek götürdü.

Ankara Kadın Platformu, İran’da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesini protesto etmek için bugün Kızılay’daki Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yapmak istedi.


Ancak polis, kadınların basın açıklaması yapmasına izin vermedi. Polis, basın açıklaması yapmakta ısrar eden kadınlara müdahale etti.

Olaylar sırasında beş kadın gözaltına alındı. Çıkan arbede sırasında polisin, bazı kadınları gözaltı aracına yerde sürükleyerek götürdüğü görüldü.

Polis, gazetecileri de sık sık olay yerinden uzaklaşmaları yönünde uyardı. Polis, olaylar sırasında gazetecilerin görüntü almasını engellemek için kalkanlarla barikat oluşturuldu.

Son Güncelleme: 02.10.2022 19:18
Anahtar Kelimeler:
AnkaraİranMahsa Amini
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