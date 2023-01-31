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Anne ve 2 çocuğu evinde ölü bulundu

İstanbul Kartal'da oturan iki çocuk annesi Melek Dönmez 12 ve 14 yaşındaki iki çocuğu ile kaldıkları evinde ölü bulundu

31 Ocak 2023 Salı 17:11
Anne ve 2 çocuğu evinde ölü bulundu

Anne ve 2 çocuğu evinde ölü bulundu


İstanbul'da saat 11.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi’nde 40 yaşındaki Melek Dönmez, kızları 12 yaşındaki Havvanur Ergay ve 14 yaşındaki Belinay Ergay ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu.

Sabah saatlerinde komşuları ve kızların babası kendilerinden haber alamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne ve kızlarının cansız bedenleriyle karşılaştı.

GAZ ZEHİRLENMESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor.

Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayın ardından İGDAŞ ekipleri de binada incelemeler yaptı. 
 

Anahtar Kelimeler:
KartalZehirlenme
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