Anne ve 2 çocuğu evinde ölü bulundu
İstanbul'da saat 11.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi’nde 40 yaşındaki Melek Dönmez, kızları 12 yaşındaki Havvanur Ergay ve 14 yaşındaki Belinay Ergay ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu.
Sabah saatlerinde komşuları ve kızların babası kendilerinden haber alamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne ve kızlarının cansız bedenleriyle karşılaştı.
GAZ ZEHİRLENMESİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Olayın ardından İGDAŞ ekipleri de binada incelemeler yaptı.